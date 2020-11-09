Evde bakım maaşı yattı mı? Engelli maaşı sorgulama
Evde bakım maaşı kasım ayı yattı mı | Bakıma ihtiyaç duyan bireyler için devlet her ay evde bakım maaşı adı altında ödeme yapıyor. Evde bakım maaşı alanlar kasım ayında paralarının yatıp yatmadığını araştırıyor. Engeli maaşı yattı mı kasım ayı | Engelli maaşı ne zaman yatar? | Evde bakım maaşı yatan iller kasım | Mesajla evde bakım maaşı sorgula
Evde bakım maaşı sorgulama ekranı | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için ödeme yapıyor. Engelli maaşı alanlar kasım ayında maaşlarının hesaplarına yatıp yatmadığını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
Evde bakım maaşı yattı mı? Engelli maaşı sorgulama
Evde bakım maaşı her ayın 15’inde vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanıyor. Maaşların ödenmesi ise illere göre değişiyor. Maaşınızın yatıp yatmadığını e devletten öğrenebilirsiniz. E devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapıp maaşınızı sorgulayabilirsiniz.
E DEVLET ENGELLİ MAAŞI SORGULAMA EKRANI
SMS ile evde bakım parası sorgulama
İnternet kullanmayanlar engelli maaşının cep telefonu mesajıyla sorgulanıp sorgulanmayacağını merak ediyor. Ziraat Bankası’ndan evde bakım parası alanlar sorgulama işlemini sms ile yapabilir.
Cep telefonunuzun mesaj bölümüne giriş yapın. Yeni mesaj oluştura dokunun ve mesaj kısmına 'BAKIYE' yazıp 4747'e SMS gönderin. Bakiye bilginiz telefonunuza gelecektir. Bu hizmet için operatörünüz sizden 1 sms ücreti tahsil edecektir.
Evde bakım maaşı ne kadar güncel
Her yıl ocak ve temmuz aylarında evde bakım maaşlarına zam yapılıyor. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte evde bakım maaşı 1.544,60 TL oldu.