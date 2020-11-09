Evde bakım maaşı sorgulama ekranı | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için ödeme yapıyor. Engelli maaşı alanlar kasım ayında maaşlarının hesaplarına yatıp yatmadığını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yattı mı? Engelli maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı her ayın 15’inde vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanıyor. Maaşların ödenmesi ise illere göre değişiyor. Maaşınızın yatıp yatmadığını e devletten öğrenebilirsiniz. E devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapıp maaşınızı sorgulayabilirsiniz.

E DEVLET ENGELLİ MAAŞI SORGULAMA EKRANI

SMS ile evde bakım parası sorgulama

İnternet kullanmayanlar engelli maaşının cep telefonu mesajıyla sorgulanıp sorgulanmayacağını merak ediyor. Ziraat Bankası’ndan evde bakım parası alanlar sorgulama işlemini sms ile yapabilir.

Cep telefonunuzun mesaj bölümüne giriş yapın. Yeni mesaj oluştura dokunun ve mesaj kısmına 'BAKIYE' yazıp 4747'e SMS gönderin. Bakiye bilginiz telefonunuza gelecektir. Bu hizmet için operatörünüz sizden 1 sms ücreti tahsil edecektir.

Evde bakım maaşı ne kadar güncel

Her yıl ocak ve temmuz aylarında evde bakım maaşlarına zam yapılıyor. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte evde bakım maaşı 1.544,60 TL oldu.