Evde bakım maaşı yatan iller güncel! Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu: Evde yatalak hasta bakım parası ne kadar?

Türkiye'de bilindiği üzere engelli vatandaşlara ve evde bakım gerektiren yaşlı vatandaşlarımıza bazı sosyal ve ekonomik haklar tanımaktadırlar. Evde Bakım Maaşı, ayın 15'inden itibaren kademe kademe hesaplara yatırılıyor.

Bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşlara devletin verdiği evde bakım parası: 2022 Kasım ayı evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? soruların yanıtları belli oldu.

Evde Bakım maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI E DEVLET İÇİN TIKLAYINIZ

21 Kasım Pazartesi Evde Bakım Parası Yatan İller



Evde Bakım Parası her ay yatırılıyor. Ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara yatırılan evde bakım parası hesaplarda yer almaya başladı.

21 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren Evde Bakım Maaşları kademe kademe hesaplara aktarılacak.

Evde Bakım Parası Maaşı İller Listesi 21 Kasım Pazartesi günü netleşince haberimizde olacak.

2022 yılında Evde Bakım Maaşı Ne Kadar? sorusunun cevabı ise; Evde bakım yardımı kişi başına ödenecek yardım miktarı 3.302 TL’ye yükselmiştir.

Evde Bakım Parası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

Evde Bakım Parası sorgulamasını E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına ''Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama'' yazacaksınız. Daha sonra maaş ödemeleri kısmında bakım maaşı konusunda detaylı bir inceleme yapabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesi çerçevesinde bütün ayrıntılara erişebilirsiniz.

Evde Bakım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evde Bakım Parası Başvurusu için bazı gereken belgeler mevcut. Bunlar bakıcının TC Kimlik fotokopisi, engelli raporu, kimlik belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraftır. Bu belgelerle beraber bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne başvurmanız durumunda Evde Bakım Parası'ndan yararlanmanız mümkün.

14 KASIM 2022 EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ

Her ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılan evde bakım maaşı sorgulamaları devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın sistemi evde bakım parası ya da bilinen adıyla yaşlılık aylığını yatırmaya yarından itibaren başlıyor. Sisteme gelen güncelleme sonrasında illere gönderilen paralar daha çabuk ve hızlı bir şekilde gönderiliyor.

Hesaplara gönderilen paralar iller listesi ile birlikte burada olacak.

15 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLERİ SORGULAMA TIKLAYINIZ

Takvimler ayın 15'ini gösteriyor. Artık yavaş yavaş illere göre evde bakım parası yatmaya başlıyor. Henüz hangi iilerde evde bakım parasının yattığı açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz ayları göz önünde bulundurursak doğu illerinden yaşlılık aylığının yatmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca sisteme gelen güncelleme ile daha hızlı bir şekilde maaşlar hesaplara yatırılacak. Maaşlar yatırılmaya başlar başlamaz illeri buraya ekleyeceğiz.

16 KASIM 2022 EVDE BAKIM PARASI YATTI MI? TIKLAYINIZ

Yaşlılık aylığı 15 Kasım 2022 Salı günü itibariyle hesaplara geçmeye başladı. Doğu ve Güneydoğu illerinde yatırılmaya başlanan evde bakım maaşları ayın 30'una kadar tüm illerde tamamlanacak. Şu anda hangi illerde yatıp yatmadığı belli olmadı. Yorumlara yazarak yatan ve yatmayan iileri söyleyebilirsiniz.

17 KASIM 2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI SORGULAMA TIKLAYINIZ

Artık evde bakım parası hesaplara yatırılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sistemin iyileştirilmesi ile hesaplara gönderilen paraların çok daha hızlı bir şekilde yatırılacağını aktarmıştık. Nitekim öyle de oldu. Kasım'ın 17'si olmasına rağmen şimdiden 50'yi geçkin ilde yaşlılık aylığı paraları gönderildi. İşte o iller:

1- Tokat

2- Afyonkarahisar

3- Ordu

4- Amasya

5- Çanakkale

6- Karaman

7- Kahramanmaraş

8- Edirne

9- İzmir

10- Sakarya

11- Diyarbakır

12- Osmaniye

13- Tekirdag

14- Çankırı

15- Bolu

16- Niğde

17- Kocaeli

18- İstanbul

19- Konya

20- Eskişehir

21- Ankara

22- Zonguldak

23- Manisa

24- Bursa

25- Bilecik

26- Trabzon

27- Eskişehir

28- Hakkari

29- Denizli

30- Şanlıurfa

31- Antalya

32- Mersin

33- Kastamonu

34- Siirt

35- Kırklareli

36- Rize

37- Kars

38- Erzurum

39- Kırşehir

40- Malatya

41- Giresun

42- Batman

43- Gaziantep

44- Gümüşhane

45- Van

46- Burdur

47- Adıyaman

48- Nevşehir

49- Karabük

50- Uşak

51- Mardin

52- Aksaray

53- Kayseri

54- Düzce

55- Isparta

56- Hatay

57- Çorum

58- Kütahya

20 KASIM 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA TIKLAYINIZ

Sistemin güçlendirilmesi ve hızlandırılmasıyla beraber artık yaşlılık aylığı ayın sonuna kadar değil, daha erken bir tarihte bitiyor. Yine Kasım ayı içerisinde de iller bazında hesaplara gönderilen paranın oldukça hızlı olduğu aktarılıyor. Hatta 20 Kasım 2022 tarihi olmasına rağmen neredeyse tüm vilayetlerin evde bakım paraları hesaplara gönderildi. Eğer yaşlılık parası yatmayan varsa yetkili yerlere başvurunuz.

EVDE BAKIM PARASI NEDİR?

Her ne şekilde olursa olsun haneye giren gelirlerin, hanedeki kişi sayısına bölündüğünde kişi başına düşen ortalamaya aylık denilmektedir. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin ve yaşlıların bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engelli vatandaşlar için üç tip bakım hizmetinde sosyal destek sağlamaktadır. Engellilere evde bakım hizmeti doğrudan kamu tarafından üretilerek, özel sektörden hizmet alınarak ya da bakım hizmetleri masraflarının kamu tarafından finanse edilerek sağlanır. Şayet hizmet kamu tarafından sağlanırsa Bakanlığa bağlı resmi rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alınır. Diğer modelde ise engelli bakım hizmeti özel bakım merkezi tarafından sağlanır ve bunun ücreti Bakanlıkça ödenir. Son modelde ise evde bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen kişilere maddi ödeme yapılmak suretiyle destek sağlanmaktadır. Bu kişilere verilen ücrete ise evde bakım maaşı denir.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

1. Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

2. Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.