Yaşlı ve engelli maaşı alanlar Kurban Bayramı öncesi evde bakım maaşlarının yatıp yatmayacağını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar sonrası hem memur, hem emekli hem asgari ücretli hem de engeli ve yaşlı maaşı alanlar maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağını ve ödemelerin bayram öncesinde yatıp yatmayacağını merak eder oldu. Peki evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde Bakım parası bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi. Ödeme tarihleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

Engelli ve yaşlı maaşı ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gerçekleştirdiği 'Millete Sesleniş' konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Diğer müjdemiz de gönüllerince seyahat edebilmeleriyle ilgilidir. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir. Ödeme günlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

Engelli ve yaşlı maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvuru yapan kişinin daha önce Vakfımızda kaydı bulunmuyor ise Vakfımız tarafından istenen 'Hane Başvuru Kayıt Formu' ve 'Sorgu Dilekçesi' formlarını doldurarak 'Sağlık Kurulu Raporu' ile birlikte teslim edilmesi yeterlidir. Daha önceden Vakfımızda kayıtlı olan ailelerden ise 'Sağlık Kurulu Raporu' ile birlikte yardım başvuru dilekçesi alınmak suretiyle müracaatı tamamlanır. Aylık başvurusunun, kanuni temsilciler tarafından yapılması halinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması halinde vekâletname örneği gerekmektedir.