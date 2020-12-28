Evde bakım maaşına yapılması beklenen zam oranı birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Çok sayıda vatandaşın aldığı evde bakım maaşı yeni yılın gelmesiyle birlikte belirlenecek.

2021 yılında evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Evde bakım maaşından faydalanan birçok yurttaşın alacağı ödemelerin zam oranları memur maaşlarına yapılan zam oranına göre değerlendirilerek belirleniyor. 2021 yılına ait evde bakım maaşını zam oranı henüz belli olmadı.

Evde bakım maaşında yapılması beklenen zam oranı yeni yıla girdikten sonra ocak ayının ilk haftası duyurulması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ne kadar?

2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 lira olarak belirlenmişti. 2020 yılının ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltilmişti. Ardından Temmuz ayında evde bakım aylığına zam yapılmıştı ve 1.544,60 TL olarak belirlenmişti. Şu an Aralık 2020 tarihine kadar evde bakım aylığı 1.544,60 TL olarak verildi.