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Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? E-devlet evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? Bakıma ihtiyacı olan engellilere destek amacıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı merak edilen konular arasında yer aldı. E-devlet evde bakım maaşı sorgulama

13 Eylül 2019 Cuma 23:27
Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? E-devlet evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? Bakıma ihtiyacı olan engellilere destek amacıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı merak edilen konular arasında yer aldı. E-devlet evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılan evde bakım maaşı yatan iller gündemdeki yerini koruyor. Başvuruda bulunup, evde bakım maaaşı almayı bekleyenler, maaşların yattığı illeri sorguluyor. Evde bakım parasına dair detaylar e-devlet hizmeti ile vatandaşlara bilgi sunuyor. İşte, 13 Eylül e-devlet evde bakım parası sorgulama ekranı.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı alma şartları neler?

Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 23:27
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