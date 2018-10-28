Evde bakım hizmeti çileye dönüşmesin

Sağlık Bakanlığı tarafından engelli ve 65 yaş üstü hastalara yönelik olarak verilen evde bakım hizmeti kapsamında bazı problemler yaşandığı öğrenildi. Evde bakım biriminde faaliyet gösteren birçok hekimin kayıtlı hastasının çok olduğu gerekçesi ile reçete yazmadığı öğrenilirken çoğu gelişmiş ülkede bulunmayan evde bakım hizmeti uygulaması ‘reçete’ sorunu nedeniyle birçok yaşlı hasta için çileye dönüşüyor.

65 yaş üstü, engelli ve yatalak hastalara verilen evde bakım hizmeti bazı hastalar için çileye dönüşüyor. Yatağa bağımlı ve yaşlılık sebebi ile hastaneye gidemeyen hastaların tedavisini amaçlayan uygulamaya göre her hastane kendi bünyesinde kurduğu birimle bu hizmeti veriyor. En erken evde bakım randevusunun 1 hafta sonrasına verildiği, kimi şehirlerde bu sürenin 15 güne kadar ulaştığı belirtilirken, evde bakım biriminde faaliyet gösteren birçok hekimin kayıtlı hastasının çok olduğu gerekçesi ile reçete yazmadığı ve hasta yakınlarını aile hekimlerine yönlendirdiği belirtiliyor.

Reçete işkencesi

Hastayı görmeden reçete yazmak durumunda kalan birçok aile hekimi yasadışı bir işe imza attıklarını belirtirken, yaşça büyük olan birçok hastanın ikametinin memleketinde olması dolayısıyla birçok ailenin de yatalak durumda olan hastalara ilaç ya da hasta alt bezi alamadığı belirtiliyor. Kanun ile vicdanları arasında kalan aile hekimleri çaresiz kalırken, hasta yakınları ise reçete yazdırabilmek için kapı kapı dolaşıyor.

Söz konusu uygulamada yaşanan sıkıntı nedeni aile hekimlerinin kapısında nöbet tutan hasta yakınları ise duruma isyan ediyor. Eşi adına reçete yazdırmak isterken doktorun itiraz etmesi sonucu Giresun’da bir hastanede çıkan arbedede 2 ay önce hayatını kaybeden 82 yaşındaki Yusuf Topal’ın ardından ‘reçete’ sorununa hâlâ çözüm bulunamaması vatandaşın tepkisini çekiyor. Her türlü tedavinin yapıldığı, gerektiğinde uzman doktorların bile hastanın ayağına gittiği ‘evde bakım hizmeti’ kapsamında ‘reçete’ üzerinden hastaların mağdur edilmesine kimsenin sesi çıkmazken, geçtiğimiz sene yüz bini aşkın hastanın yararlandığı belirtilen üst düzey hizmetin ufak bir sorun üzerinden sabote edilmesi, hasta yakınlarını isyan ettiriyor.