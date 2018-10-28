THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Evde bakım hizmeti çileye dönüşmesin

65 yaş üstü, engelli ve yatalak hastalara verilen ve çoğu gelişmiş ülkede bulunmayan evde bakım hizmeti uygulaması ‘reçete’ sorunu nedeniyle birçok yaşlı hasta için çileye dönüşüyor.

28 Ekim 2018 Pazar 12:08
Evde bakım hizmeti çileye dönüşmesin

Sağlık Bakanlığı tarafından engelli ve 65 yaş üstü hastalara yönelik olarak verilen evde bakım hizmeti kapsamında bazı problemler yaşandığı öğrenildi. Evde bakım biriminde faaliyet gösteren birçok hekimin kayıtlı hastasının çok olduğu gerekçesi ile reçete yazmadığı öğrenilirken çoğu gelişmiş ülkede bulunmayan evde bakım hizmeti uygulaması ‘reçete’ sorunu nedeniyle birçok yaşlı hasta için çileye dönüşüyor.

65 yaş üstü, engelli ve yatalak hastalara verilen evde bakım hizmeti bazı hastalar için çileye dönüşüyor. Yatağa bağımlı ve yaşlılık sebebi ile hastaneye gidemeyen hastaların tedavisini amaçlayan uygulamaya göre her hastane kendi bünyesinde kurduğu birimle bu hizmeti veriyor. En erken evde bakım randevusunun 1 hafta sonrasına verildiği, kimi şehirlerde bu sürenin 15 güne kadar ulaştığı belirtilirken, evde bakım biriminde faaliyet gösteren birçok hekimin kayıtlı hastasının çok olduğu gerekçesi ile reçete yazmadığı ve hasta yakınlarını aile hekimlerine yönlendirdiği belirtiliyor.

Reçete işkencesi

Hastayı görmeden reçete yazmak durumunda kalan birçok aile hekimi yasadışı bir işe imza attıklarını belirtirken, yaşça büyük olan birçok hastanın ikametinin memleketinde olması dolayısıyla birçok ailenin de yatalak durumda olan hastalara ilaç ya da hasta alt bezi alamadığı belirtiliyor. Kanun ile vicdanları arasında kalan aile hekimleri çaresiz kalırken, hasta yakınları ise reçete yazdırabilmek için kapı kapı dolaşıyor.

Söz konusu uygulamada yaşanan sıkıntı nedeni aile hekimlerinin kapısında nöbet tutan hasta yakınları ise duruma isyan ediyor. Eşi adına reçete yazdırmak isterken doktorun itiraz etmesi sonucu Giresun’da bir hastanede çıkan arbedede 2 ay önce hayatını kaybeden 82 yaşındaki Yusuf Topal’ın ardından ‘reçete’ sorununa hâlâ çözüm bulunamaması vatandaşın tepkisini çekiyor. Her türlü tedavinin yapıldığı, gerektiğinde uzman doktorların bile hastanın ayağına gittiği ‘evde bakım hizmeti’ kapsamında ‘reçete’ üzerinden hastaların mağdur edilmesine kimsenin sesi çıkmazken, geçtiğimiz sene yüz bini aşkın hastanın yararlandığı belirtilen üst düzey hizmetin ufak bir sorun üzerinden sabote edilmesi, hasta yakınlarını isyan ettiriyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 12:08
  1. Giresun
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. evde bakım hizmeti
  4. reçete
  5. aile hekimleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Erbaş: Sistem faiz üzerine kurulmuş
    1. Ali Erbaş: Sistem faiz üzerine kurulmuş
    2. Kaşıkçı cinayetinde şok detay!..
    3. PKK, Sincar’da üç yeni kamp kurdu
    4. Türkiye Avrupa Şampiyonu oldu! Her 3..
    5. Andımız kararı iyi niyetle açıklanamaz
    6. Giresun'da denize düşen gencin..
    7. Kızına kötü davranan baba, evdeki..
    8. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bin 727..
    9. İŞKUR'dan istihdam patlaması! Rekor..
    10. Başkan Bekler’den Akit’e ziyaret
    11. Gelmeye yüzü yok, davet bekliyor!....
    12. Bilimsel araştırma bahane, İngiltere..
    13. Çoban uyuya kalınca kurtlar acımadı
    14. Türkiye'den Almanya'ya flaş çağrı!..
    15. Evde bakım hizmeti çileye dönüşmesin
    16. 4 milyon çocuk 'trafik dedektifi' oldu
    17. Bilgi kirliliğine dikkat! Ehli sünnet..
    18. "Batılıların gözünde 1 Amerikalı 1000..
    19. Türkiye harekete geçti! Bunları..
    20. Saadet Partisi liderinden 81 il..
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Doğalgaz ve elektrikle ilgili flaş açıklama!
    Doğalgaz ve elektrikle ilgili flaş açıklama!
    KYK yurt başvuruları ne zaman?
    KYK yurt başvuruları ne zaman?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Bu ne cüret! Türkiye’ye müdahale çağrısı yaptı
    Bu ne cüret! Türkiye’ye müdahale çağrısı yaptı
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler