Evde aşure nasıl yapılır? Muharrem ayında evlerimizi şenlendiren, mutfaklarımızı bereketlendiren aşure tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Dualarla yapılan, paylaştıkça mutlu eden bu tarifi kaçırmayın! Peki ama aşure nasıl yapılır? Aşurenin rengi nasıl olmalı? Aşure yapımının püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

Aşure, evdeki malzemeleri kullanarak yapabileceğiniz, harika bir tatlı. İdeal bir aşurenin 41 malzemeden oluşması gerektiği bilinse de, genel olarak evlerde en fazla 15 malzeme ile yapılır. Aslında aşurenin içeriğini dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Genel hatlarıyla öğrendiğiniz takdirde, devamı kolaylıkla gelecektir. Malzemeler 2 su bardağı buğday

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

1,5 su bardağı kuru kayısı

yarım su bardağı kuru üzüm

10 adet kuru incir

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 portakal kabuğu rendesi

3 su bardağı toz şeker

yarım su bardağı süt

1 su bardağı fındık ya da ceviz

5 adet karanfil Yapılışı Öncellikle buğdayı, nohutu ve fasulyeyi ayrı tencerelerde haşlayıp, kenarda bekletin. Derin bir tencere içerisinde bu malzemeleri karıştırın. Üzerine gelecek şekilde su ilave edin. Kaynadıktan sonra kayısı ve inciri içerisine koyun. Bir kenarda kuru üzümü kaynatıp, suyunu süzün. Bu sayede aşurenin kararmasını önleyeceksiniz. Ardından kuru üzümleri de kaynayan tencereye ilave edin. 5 dakika sonra içerisine sütü ilave edin. İndirmeye yakın karanfil, portakal, şeker ilave edin. Ocaktan indirdikten sonra, cevizleri ilave edip bir süre dinlendirin. Şimdiden afiyet olsun...

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