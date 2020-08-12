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Dünya

Evangelos Apostolakis'ten Türkiye itirafı: Yunanistan için bunu yapmazlar

Doğu Akdeniz’de Yunanistan provokasyonları sürerken eski Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Yunan basınına tarihi bir itirafta bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 14:40:00 -
Evangelos Apostolakis'ten Türkiye itirafı: Yunanistan için bunu yapmazlar

Doğu Akdeniz’de oyunbozanlık yaparak Mısır ile hiçbir hukuki dayanağı olmayan yetki sınırlandırması anlaşması yapan Yunanistan’da tedirginlik sürüyor.

Bölgede tansiyonun yüksek seviyede olduğunu söyleyen eski Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, Yunan basınına konuştu.

Apostolakis, Türkiye ile yaşadıkları gerilimde hiçbir ülkenin Ankara’yı karşısına alamayacağını söyledi.

"Atina için kimse bunu yapmaz"

Eski bakan, bölgede büyük ihtimalle yalnız kalacaklarını söyleyerek, ‘Atina için kimse Türkiye ile çatışmaya girmez’ dedi.

Türkiye’ye yönelik baskıların yeterli olmadığını savunan Apostolakis, Türkiye Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın amacına ulaşmak için bölgede kalmayı sürdüreceğini söyledi.

Apostolakis, çatışma ihtimalini de değerlendirerek, “Ankara, Atina’yı siyasi yollardan masaya oturtmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da panik

Türkiye’nin Oruç Reis ile sismik araştırmalara başlaması sonrası Yunanistan, NATO, AB ve ABD’den yardım istedi. Atina, yönetimi özellikle ABD’nin Türkiye’ye karşı çıkmasını istiyor.

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