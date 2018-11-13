Ev yapımı turşu ile bağırsak floranızdan kurtulun!

SAĞLIKLI BAĞIRSAK FLORASI EŞİTTİR GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK

Yararlı bakteriler, organik asitler üreterek bağırsak duvarında pH seviyesini 4,0 - 5,0 dolaylarına düşürmektedir. Daha alkali ortamları isteyen patojenik ''kötü'' mikroplar, bu asidik ortamda rahatça üreyip gelişemezler. "Lactobacillus" grubu dost bakteriler sindirim ve bağışıklık sistemi için büyük önem arz etmektedir. Yapılan bağırsak flora analizlerinde en çok bu grup bakterinin hasar aldığı görülmektedir. Sağlıklı bağırsak florası ağır metalleri bağlama, kanserojen maddeleri etkisiz hale getirme, histamini etkisizleştirme, toksik maddeleri yok etme özellikle sahiptir.

FERMENTE SEBZELER HAZMI KOLAYLAŞTIRIYOR

Düzenli, sağlıklı beslenerek ve fermente gıda tüketimi artırılarak bağırsak florasındaki probiyotikler korunup, çoğalabilmektedir. Hazır fermente gıdalar yerine ev ortamında, içinde katkı maddesi bulunmadan yapılan fermente gıdalar tercih edilmelidir. Evde yapılan turşular bağırsak florasını yenilemek ve güçlendirmek için tüketilecek gıdaların başında gelmektedir. Sebzelerin fermantasyonu sonucu açığa çıkan ve bağırsak astarında iyileştirici ve sakinleştirici etkisi olan laktik asit, çok sayıda vitamin (B vitaminleri, biyotin, K2 vitamini ve diğerleri) ve aktif enzimleri üretmektedir. Fermantasyon bağırsak florasındaki "Lactobacillus" bakterilerinin devamlılığını sağlamaktadır. Fermente gıdalar hazmı kolaylaştırdığı için akşam yemeklerinde özellikle kullanılmalıdır.

PEYNİR ALTI SUYU EVDE KOLAYCA YAPILABİLİYOR

1 kg günlük pastörize süt kaynatılır. Kaynamaya başladığı anda 1 tahta kaşık taze limon suyu ilave edilir. Biraz karıştırılıp kaynamaya bırakılır. Bir süre sonra kesilmeye başlayan sütü 7-8 dk. Daha kısık ateşte kaynattıktan sonra altı kapatılır. Kesilen süt soğumaya bırakılır. Tülbent ya da süzgeç ile süzülür. Tülbentin üzerinde kalan "taze lor", süzülen su ise "peynir altı suyu" dur. Bütün fermente işlemlerinde bu su hızlandırıcı ve zenginleştirici olarak kullanılabilmektedir.

BAĞIRSAK DOSTU LAHANA TURŞUSU TARİFİ

MALZEMELER

1 Orta boy lahana

1 baş yerli sarımsak

2 kapalı avuç kaya tuzu

1 su bardağı peynir altı suyu

Yeteri kadar içme suyu

HAZIRLANIŞI

1 orta boy lahana yıkandıktan sonra kapuska yapar gibi dilimlenir. 2 kapalı avuç kaya tuzu ile iyice ovalanır. Kuru ve temiz cam kavanoza lahanalar bastırılarak ve aralara dilimlenmiş sarımsaklar ilave edilerek (isteğe göre konmayabilir de ) kavanoz kapağından 1 karış aşağıda kalacak şekilde lahanalar doldurulur. Varsa yoğurma sırasında çıkan lahananın suyu da ilave edilir.1 su bardağı peynir altı suyu eklenerek turşunun probiyotik olması sağlanır. Çünkü turşunun mayalanması için başlangıç mayası gerekli ve peynir altı suyu bunu sağlamaktadır. Kapağa kadar olan boşluk da içme suyu ile tamamlanabilir. Kapakla turşu suyu arasında fermantasyon sırasında taşma olmasın diye 2 parmak boşluk bırakılmalıdır. Ağzı sımsıkı kapatılmalıdır. Karanlık bir ortamda en az 1 ay bekletilmeli ağzı açıldıktan sonra bozulmaması için buzdolabında saklanmalıdır. Fermantasyon süreci biten ve yemeğe hazır hale gelen turşunun suyundan yemeklerden 5 dakika önce 2 yemek kaşığı için sonra yemeğinize başlanmalıdır. Posasını da yemekle birlikte tüketilmelidir. Bu şekilde tüketildiğinde mide ekşimesi, hazımsızlık ve yanmalar bitecektir.