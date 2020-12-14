  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Ev yapımı saç spreyi tarifi | Evde saç spreyi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ev yapımı saç spreyi tarifi | Evde saç spreyi nasıl yapılır?

Ev yapımı saç spreyi gerekli malzemeler? Kadınlar da erkekler de bakımlı, kolay taranan saçlara sahip olmak ister. Saçların daha kolay taranması için pek çok kozmetik ürün bulunuyor. Ancak bu ürünler kimyasallarla dolu. İlerleyen zamanlarda bu tip ürünler saçların dokusuna zarar verebilir. Bunun yerine bitkisel ürünlerle kendi saç spreyinizi hazırlayabilirsiniz. Peki, ev yapımı saç spreyi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:30:00 -
Ev yapımı saç spreyi tarifi | Evde saç spreyi nasıl yapılır?

Saçlar en önemli aksesuardır. Özellikle uzun saatler boyunca başörtüsünün altında kapalı kalan saçların bakımı çok daha önemlidir. Saçlarınızı yalnızca şampuan ve krem kullanarak yumuşacık hale getirmek güç olabilir. Saçlarınızın kolayla şekil alabilmesi ve taranabilmesi için kozmetik ürünler bulunuyor. Bu tip kimyasallar kısa vadede işe yarasa da zamanla saça ciddi zararlar veriyorlar. Bu sebeple evinizde hızlı ve güvenli olarak kendi saç spreyinizi hazırlayabilirsiniz. Hatta bu spreyi çocuklarınızın saçlarında da kullanabilirsiniz. Peki, ev yapımı saç spreyi için hangi malzemeler gerekli?

Ev yapımı saç spreyi tarifi | Evde saç spreyi nasıl yapılır?

Aktardan alabileceğiniz jojoba ve lavanta yağlarıyla misler gibi kokan bir sprey hazırlayabilirsiniz.

Saç spreyi için gerekli malzemeler:

1 yemek kaşığı jojoba yağı

10-15 damla lavanta yağı

Jojoba ve lavanta yağlarını cam bir sprey şişesine boşaltın. Şişeyi çalkalayın ve spreyiniz hazır. Arzu ederseniz lavanta ağı yerine portakal yağı da kullanabilirsiniz.

Siyah nokta nasıl geçer? | Siyah nokta evde tedavi
Siyah nokta nasıl geçer? | Siyah nokta evde tedavi

Kadın - Aile

Siyah nokta nasıl geçer? | Siyah nokta evde tedavi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye olay teklif: Drone üretelim
Dünya

Türkiye'ye olay teklif: Drone üretelim

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Türkiye'ye flaş bir teklifte bulundu.
Bill Gates felaket tellalı gibi konuştu! Normalleşme tarihini açıkladı
Dünya

Bill Gates felaket tellalı gibi konuştu! Normalleşme tarihini açıkladı

Koronavirüsün çıkmasında parmağı olduğu iddia edilen Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, normalleşme tarihini 2022'nin sonlarına doğru ol..
Ekonomi

"Paha biçilmez" dedi ve açıkladı: Türkiye'de bir numara olacak!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ata Tohumu Projesi Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, İngilizlerden geri alınan tarihi ata tohumu kolek..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay