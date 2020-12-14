Saçlar en önemli aksesuardır. Özellikle uzun saatler boyunca başörtüsünün altında kapalı kalan saçların bakımı çok daha önemlidir. Saçlarınızı yalnızca şampuan ve krem kullanarak yumuşacık hale getirmek güç olabilir. Saçlarınızın kolayla şekil alabilmesi ve taranabilmesi için kozmetik ürünler bulunuyor. Bu tip kimyasallar kısa vadede işe yarasa da zamanla saça ciddi zararlar veriyorlar. Bu sebeple evinizde hızlı ve güvenli olarak kendi saç spreyinizi hazırlayabilirsiniz. Hatta bu spreyi çocuklarınızın saçlarında da kullanabilirsiniz. Peki, ev yapımı saç spreyi için hangi malzemeler gerekli?

Ev yapımı saç spreyi tarifi | Evde saç spreyi nasıl yapılır?

Aktardan alabileceğiniz jojoba ve lavanta yağlarıyla misler gibi kokan bir sprey hazırlayabilirsiniz.

Saç spreyi için gerekli malzemeler:

1 yemek kaşığı jojoba yağı

10-15 damla lavanta yağı

Jojoba ve lavanta yağlarını cam bir sprey şişesine boşaltın. Şişeyi çalkalayın ve spreyiniz hazır. Arzu ederseniz lavanta ağı yerine portakal yağı da kullanabilirsiniz.