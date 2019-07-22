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Ev yapımı pişmeyen domates salçası tarifi | Salça nasıl yapılır?

Yazın kış hazırlığı yapacak olan ev hanımları ev yapımı salça yapımı tarifi arıyor. Evde domates salçası nasıl yapılır? Katkı maddesi kullanmadan ve yazın mevsiminde yetişmiş olan domateslerle salça yapabilirsiniz. Konserve salçalar kullanmak yerine ev yapımı salçaları tercih etmenizde fayda var. Domates ve biberlerin taze olduğu şu dönemde evde salça yapımı için en uygun zaman. Peki evde pişirmeden salça nasıl yapılır?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:52
Ev yapımı pişmeyen domates salçası tarifi | Salça nasıl yapılır?

Yazın kış hazırlığı yapacak olan ev hanımları ev yapımı salça yapımı tarifi arıyor. Evde domates salçası nasıl yapılır? Katkı maddesi kullanmadan ve yazın mevsiminde yetişmiş olan domateslerle salça yapabilirsiniz. Konserve salçalar kullanmak yerine ev yapımı salçaları tercih etmenizde fayda var. Domates ve biberlerin taze olduğu şu dönemde evde salça yapımı için en uygun zaman. Peki evde pişirmeden salça nasıl yapılır?

Pişmeyen salça nasıl yapılır?

Salçayı çiğ ya da pişirerek yapmak tadı açısından bir fark yaratmıyor. Ancak pişirmeden yapılan salça daha pratik oluyor ve vakit almıyor.

Malzemeler

- 5 kg domates
- Kaya tuzu
- Sıvı yağ

Yapılışı

Domates salçası nasıl yapılır sorusunu adım adım cevaplayacağız. Böylelikle tarifi uygulamaya geçirmek sizler içinde kolay olacaktır.

1. Adım: Domatesleri yıkayın ve dörde bölün.

2. Adım: Daha sonra bölmüş olduğunuz domatesleri cam kavanozların içerisine koyun. Daha sonra içerisine kaya tuzu ilave edin. Kapağını tam kapatmadan geniş bir tepsinin içerisine koyun. Kavanozun kapağını tam kapatmamanızdaki amaç, domatesler erimeye başladığında, kavanozun içerisindeki fazla su dışarıya sızacaktır.

3. Adım: Daha sonra Domatesleri tel süzgeç içine alın altına büyük temiz bir kase koyun. Tahta kaşık ile ezerek kabuklarını ve çekirdeklerini ayırın.

4. Adım: İyice püre haline gelmiş olan domatesleri temiz tepsilerin içerisine boşaltın. Tuzu ekleyin ve iyice karıştırın. Daha sonra üzerini temiz bir tülbentle örtün, güneşe bırakın. Arada karıştırıp kontrol edin. İçerisinde yer alan su miktarına göre salça suyunu çekerek istediğiniz kıvama gelecektir.

5. Adım: hazırlamış olduğunuz domates salçasını temiz cam kavanozların içerisine boşaltıp, üzerine yağ ilave edin. Böylelikle bozulmaz ve küflenmez.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:52
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