Ev yapımı pişik kremi nasıl hazırlanır?

Havaların ısınmasıyla hem çocuklarda hem de yetişkinlerde pişik sorunu kendini iyiden iyiye hissettirdi. Bezli bebeklerin sık sık yaşadığı bu sorun sıcağın etkisiyle daha büyük çocukların da sorunu haline geldi. Ee, tabi çocuklarda ve yetişkinlerde kilolar da fazlaysa pişik yaşamamak aslına bakılırsa büyük bir başarı. Pişik için piyasada onlarca çeşit ürün bulunuyor. Eczanelerden temin edebileceğiniz kremlerin doğal olmadığını düşünüyorsanız, kendi kreminizi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Nasıl mı?

İşte ev yapımı pişik kremi tarifi

Malzemeler:

Yarım su bardağı shea yağı

Çeyrek su bardağı hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı balmumu

2 yemek kaşığı gliserin yağı

Öncelikle bir tencereye shea yağı, hindistan cevizi yağı ve balmumunu alın.

Yağları tencerede eritin. Yağların erimesi yeterli bu nedenle kesinlikle karışımı kaynatmayın.

Ocaktan indirdiğiniz karışımın içerisine gliserini ekleyin.

Karışımı mikserle iyice çırpın.

Beyaz bir sıvı oluşuncaya kadar çırptığınız karışımı bir kavanoza boşaltın.

Karışım iyice sertleşince gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayabilirsiniz.

Aman dikkat! Uzmanlar neden bebek pudrası kullanılmasını önermiyor?