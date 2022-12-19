Ev yapımı öksürük şurubu tarifi! En iyi kuru doğal öksürük şurubu bebekler için: Bir çok kişi bile adını bilmiyor

Evinizde tamamen doğal ve organik malzemelerle rahatlama sağlayan bitkisel bir öksürük şurubu hazırlayabilirsiniz..

Malzemeler

1 adet kuru soğan

1 adet limon

1 su bardağı kaynatılıp soğutulmuş su

5 yemek kaşığı süzme bal

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tarçın

2 çay kaşığı zencefil

Hazırlanışı

Soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp,bir kavanozun içine koyun. Üstüne 1 su bardağı suyu ilave edip, soğanın suyunu salması için kavanozun kapağını kapatıp 1-2 saat bekletin.

Kavanozun içindekileri iyice karıştırıp süzgeç yardımıyla süzüp suyunu kavanoza alın.Balı ve 1 limonun suyunu sıkıp kavanozdaki suya ilave edin.Zencefil ve tarçını ekleyip karıştırın.Öksürük şurubunuz hazır.

Kullanım

Öksürük ortaya çıktığında, hazırladığınız şuruptan çocuklara günde 1 tatlı kaşığı, büyüklere ise 1 yemek kaşığı verebilirsiniz.Yalnız, bu şurup bal içerdiğinden ve bal 1 yaş altındaki çocuklar için uygun olmadığından, 1 yaş altı çocuklar için doktorunuza danışmadan kesinlikle kullanmayınız.

Ev yapımı öksürük şurubu

1,5 su bardağı suyu kaynatın. Su kaynarken kuru soğan ve sarımsakların kabuklarını soyun, güzelce yıkayın ve minik minik doğrayın. Kaynayan suyu cam bir kaseye alın ve içine doğradığınız soğan ve sarımsakları ekleyin. İçinde sarımsak ve soğan parçaları olan suyu soğuyana kadar bu şekilde bekletin.

Bebekler için Ev yapımı öksürük şurubu

5 tane cevizi kırıyoruz ve içindeki ince kabuğunu ayırıp 5 cevizin ince kabuğunu cezveye alıyoruz. Birtane de ceviz içi cezveye alıp bir bardak suyu ilave ediyoruz ve ocağa alıp 5 dakika kaynatıyoruz.