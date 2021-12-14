Ev yapımı oda kokusu nasıl yapılır?

Evlerimiz günümüzün büyük bölümünü geçirdiğimiz alanlarımız. Ancak kimi zaman havasızlık kimi zamansa yapılan yemekler nedeniyle istemediğimiz kokular oluşabiliyor. Oda kokuları, gün içerisinde enerjinizi yükseltir ve eve daha sıcak bir hava katar.

Yapılan çalışmalar ile kokunun insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Sağlığı kötü etkileyecek bu tür kimyasal ürünleri bir kenara atın. Onun yerine gelin, doğal yollarla kendi ev kokunuzu kendiniz yapın.

Limonlu karanfilli oda kokusu

1 limon kabuğu

1 portakal kabuğu

2 defne yaprağı

3 tarçın çubuğu

2 yemek kaşığı karanfil tanesi

Tüm malzemeleri tencerede kaynayıncaya kadar ısıtın, ufak bir kap içine alarak odanızın uygun bir köşesine yerleştirin.

Vanilyalı oda kokusu

Malzemeler:

1 çay kaşığı vanilya

1 çubuk tarçın

6 adet karanfil

Yapılışı:

Tüm malzemeleri uygun bir tencerede kaynatın. Ardından malzemeleri başka bir kaba alın ve soğuması için bekleyin. Bu sırada evinizi mis gibi vanilya kokusu saracak. Bu kokunun tadını çıkarın.