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Kadın - Aile Ev yapımı muzlu puding tarifi | Evde puding nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ev yapımı muzlu puding tarifi | Evde puding nasıl yapılır?

Muzlu puding tarifi | Hazır puding yapmak yerine evdeki malzemelerle tatlı pişirmek isteyenler en doğru tarifi araştırıyor. Tam ölçülü puding nasıl yapılır? Muzlu puding tarifi | Kolay puding tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-28 23:19:00 -
Ev yapımı muzlu puding tarifi | Evde puding nasıl yapılır?

Çocuklarınızın damaklarını şenlendirecek bir tarife ne dersiniz? İşte, dillere destan muzlu puding tarifi.

Ev yapımı muzlu puding tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet muz
  • 1 litre süt + yarım çay bardağı süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 3 yemek kaşığı nişasta
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 paket vanilya

Üzeri için:

  • Kuruyemiş
  • Hindistan cevizi

Evde puding nasıl yapılır?

Bir litre süt ve şekeri tencereye koyun.

Bir kasede yarım çay bardağı süt, un ve yumurta sarısını çırpın.

Karışımı tencereye ekleyin.

Sürekli karıştırarak pişirin.

Puding göz göz olunca dilimlediğiniz muzu ekleyin.

Vanilya ve tereyağını ekleyip ocağın altını kapatın.

Pudingi blendardan geçirin.

Sıcak pudingi kaselere boşaltın.

Puding soğuyunca dolaba kaldırın ve 2-3 saat dinlendirin.

Servis aşamasında arzu ettiğiniz kuruyemişle tatlınızı süsleyin.

Afiyet olsun.

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