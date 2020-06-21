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Ev yapımı mantı nasıl haşlanır tarifi? Ev yapımı mantı buzluğa nasıl atılır?

Buzluk mantısı tarifini sizler için derledik. Mantı tarifini, malzemelerini, buzlukta saklama aşamasını, kurutma yollarını ve buzluktan çıkardıktan sonra haşlamasını nasıl yapacağınızı detaylı olarak haberde bulabilirsiniz. Ev yapımı mantı nasıl haşlanır? Buzluktan çıkan mantı nasıl pişer? Dondurulmuş mantı kaç dakikada pişer?

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:58:00 -
Ev yapımı mantı nasıl haşlanır tarifi? Ev yapımı mantı buzluğa nasıl atılır?

Mantıyı buzluğa koymak oldukça basit bir işlem. Haşladıktan sonra da buzlukta saklayanlar olabilir fakat en uzun süre dayanan şekli, mantıyı büktükten sonra olan halidir. Bir nevi mantıyı kurutuyorsunuz ve bir sonraki işleme hazır vaziyette buzlukta bekletmeye devam ediyorsunuz.

Hamuru için

  • 500 gr un
  • Yarim yemek kaşığı tuz
  • Yaklaşık 1 buçuk su bardağı suyla yoğurdum

İç harcı için

  • 250 gr kıyma
  • 1 Soğan
  • 1 yemek kaşığı kuru maydanoz
  • Tuz,karabiber
  • Pulbiber

Hazırlanışı:

  • Hamuru bütün malzemeleri katarak yoğuruyoruz. Orta sertlikte (aşırı sert olmasın) bir hamur elde ediyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz.
  • Ayrı bir kapta büyükçe bir soğanı robottan geçirip kıyma harcının içine diğer malzemelerle koyup karıştırıyoruz.
  • Yumaklarımızdan açmaya başlıyoruz. Sert olduğu için biraz zor açılabilir. Büyükçe açtıktan sonra önce şeritler halinde, ardından da kare şeklinde kesiyoruz.
  • Küçük hamurların üzerine kıymadan küçük parçalar halinde koyup tek tek bükme işlemini gerçekleştiriyoruz.
  • Bütün hamurları böyle açıp tekrarlıyoruz.
  • Bir tepsinin içine mantıları, yaapışmayacak kadar unlayarak, diziyoruz. Sabahtan akşama kadar buzlukta bekletiyoruz.
  • Buzluktan çıkardıktan sonra, buzdolabı poşetlerine koyup tekrardan dondurucuya koyuyoruz.
  • İsteğinize göre buzluktan çıkarıp afiyetle yiyebilirsiniz.

Dilerseniz fırında da bir süre kurutup, dolapta saklayabilirsiniz.

Haşlamak için, 2 litre kadar suyu kaynatın ve içerisine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyin. 3 yemek kaşığı kadar sıvıyağ ekledikten sonra suyun içerisine 3 avuç dondurulmuş mantı ekleyin ve haşlanana kadar pişirin.

Sarımsaklı yoğurt ya da salça sos yapıp servis edin...

Şimdiden afiyet olsun...

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