Ev yapımı makarna tarifi

Yapımı için malzemeler

300 gram un

3 yumurta

Tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Ev yapımı makarna tarifi nasıl yapılır?

Geniş bir kaba unu eleyin ve bir tutam tuz ekleyip karıştırın. Ardından unun ortasını açın ve yumurtaları kırın. Zeytinyağını da ekledikten sonra yumurtaları çatal yardımıyla çırpın. Daha sonra kenarlardan unu yavaş yavaş karıştırarak yoğurmaya başlayın. Hamur yumuşak ama yapış yapış olmayacak kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin. Hamurunuz hazır olduktan sonra üzerini streçle örtüp yarım saat dinlendirin. Eğer makarna makineniz varsa hamurunuzu eşit parçalara bölüp makinenizden ince bir hamur elde edene kadar 5-6 kez geçirerek açın. Makineniz yoksa açabileceğiniz kadar hamur parçası alıp unladığınız yüzeyde merdane yardımıyla açın. Hamur olabildiğince ince olmalı. Çok çabuk kurumaya başlayacağından, hemen kesmeyecekseniz açtığınız hamurların üstünü örtün. Ardından açtığınız hamurdan dilediğiniz kalınlıkta makarnalar kesin. Daha sonra kestiğiniz makarnaları elinizle dağıtarak unlu yüzeye koyup üstüne yine un serperek 20 dakika kurumaya bırakın. Pişirmek için suyu kaynatın ve kaynayan suya makarnaları atın. Yaklaşık 5 dakika pişirdikten sonra makarnanız hazır. Afiyet olsun.