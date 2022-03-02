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Kadın - Aile Ev yapımı limonata tarifi: Limonata kışın şifa dağıtıyor
Kadın - Aile

Ev yapımı limonata tarifi: Limonata kışın şifa dağıtıyor

Son günlerde böbrek taşının oluşumunu engellemek veya rahat düşürülmesini sağlamak için ev yapımı “saf limonata” tercih ediliyor. Has limonata nasıl yapılır? Bu tarifle sıfır, has ve acısız limonata yapabileceksiniz. Sıfır acısız limonata (Garantili) tarifi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-03-02 00:31:00 - 2022-03-02 00:35:32
Ev yapımı limonata tarifi: Limonata kışın şifa dağıtıyor

Limonatanın faydaları

Böbrek taşı rahatsızlığı tüm dünyada sıkça görülen ve hızlı yayılan bir hastalık. Ancak son yıllarda birçok insan böbrek taşından kurtulmak için ilaçlarla tedavi olmak yerine doğal ürünlerle iyileşmeyi tercih ediyor. Ev yapımı saf limonata da bu yöntemlerin başında geliyor.

Dünyanın en şiddetli ağrılarından biri olarak kabul edilen böbrek taşından ve verdiği zararlardan doğal yolla kurtulmak artık mümkün. Son günlerde böbrek taşının oluşumunu engellemek veya rahat düşürülmesini sağlamak için ev yapımı “saf limonata” tercih ediliyor.

 Yapılan araştırmalar da limonatanın içeriğinin idrardaki sitratı artırıcı ve taş oluşumunu engelleyici özelliğe sahip olduğunu belirtiyor.

Hem lezzetli hem de sağlığa faydalı

Sıcak aylarda serinleten kışın ise şifa dağıtan mucizevi içecek limonatanın, az şekerli yapılması ve her gün en az 1 bardak tüketilmesi öneriliyor. Besin değerleri bakımından tam bir sağlık dostu olan limonata; vitamin, kalsiyum, fosfor ve demir gibi mineralleri de içeriyor.

Ev yapımı limonata tarifi

Malzemeler

  • 3 adet limon
  • 1 adet portakal
  • 1 büyük kase toz şeker
  • 2 litre su

Üzeri için

  • Nane yaprakları

Hazırlanışı: Limonlar iyice yıkanarak kabukları rendelenir. Üzerlerine şeker dökülüp iyice ovalanır. Daha sonra 2 limon ve 1 portakal ince ince dilimlenir. Limon ve portakal dilimleri şekerli karışıma eklenir ve ovalanır. Ardından 2 litre su eklenerek karıştırılır. Hazırlanan karışım süzgeçten süzülür ve taze nane yaprakları ile süslenir.

 

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