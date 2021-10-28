Ev yapımı lahmacun ilgi çekiyor! İşte yapılışı…

Lahmacun tarifi ilk etapta kulağa zor gelebilir fakat doğru tarifi denediğinizde kolay olduğunu göreceksiniz. Peki, lahmacun nasıl yapılır? İster bol baharatlı yapın ister bol kıymalı. Tamamen damak zevkinize kalmış. Ev yapımı lahmacun için bu tarifi mutlaka not almak isteyeceksiniz.

Lahmacunun hamuru un, su ve tuz ile hazırlanıyor. Lahmacunun püf noktası hamurunun dinlenmesi ve iç harcının lezzetidir. İşte 8 dakikada pişen en kolay lahmacun tarifi...

Lahmacun tarifi için malzemeler

Hamuru İçin;

3 su bardağı un

Alabildiği kadar su

1 tutam tuz

İç harcı için:

200 gram dana kıyma

1 kırmızı kapya biber

1 çarliston biber

Yarım demet maydanoz

2 adet domates

4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı pul biber

Lahmacun tarifi

Lahmacun tarifi için önce un, tuz ve suyu karıştırarak hamur haline gelene kadar yoğurun, ardından 5-10 dakika dinlendiriyoruz.

Lahmacun hamuru dinlenirken iç harcını hazırlayın. Kırmızı kapya biber, çarliston biber, domates, maydanoz ve sarımsağı doğrayarak zırhtan geçirin. Daha sonra karıştırma kabına kıyma ve sebze karışımını ekleyin. Ardından tuz, pul biber ve karabiber ekleyerek iç harcı karıştırın.

Dinlenen hamurdan bezeler alarak açın. Açtığınız lahmacun hamurlarının üzerine iç harcı ekleyerek 180 derecede yaklaşık 8 dakika pişirin. Lahmacunlar servise hazır.