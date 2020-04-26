Ev yapımı künefe nasıl hazırlanır? Künefe tarifi
Ev yapımı künefe nasıl hazırlanır? Evde kendi künefesini yapmak isteyenler için birebir ölçülü bir tarif derledik. Künefe yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar, şerbetinin nasıl yapıldığı ve nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylar yazımızda saklı! Künefe nasıl yapılır? Künefe şerbeti nasıl olmalı? Künefe şerbeti nasıl dökülür, ılık mı sıcak mı? Ev yapımı künefenin farkı nedir? Evde künefe nasıl hazırlanır? İşte bütün bu merak edilen soruların cevabıyla birlikte; künefe malzemeleri, künefe tarifi ve künefe şerbeti detayları...
Malzemeler
- 400 gram tel kadayıf
- 50 gram tereyağı
Arası için;
- 200 gram künefe peyniri
Şerbeti için;
- 1,5 su bardağı su
- 1 su bardağı şeker
- çeyrek dilim limon
Bu tarifi yuvarlak, çift taraflı balık tavasıyla yaptığınızda, çevirmesi daha kolay olacaktır. Fakat böyle bir tavanız çok ise, tek bir tava kullanarakda yapmanız mümkün.
Şerbeti için malzemelerin hepsini derin bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynadıktan 3 dakika sonra altını kapatıp kenara alın.
Künefeyi serçe parmak boyutunda kesin. Ardından avcunuzda tel tel hale getirin ve koparın. Topaklanmamasına özen gösterin.
Tavanızı, yağın yarısı ile bolca yağlayın. Kadayıfı ikiye ayırın, birini taban, diğerini üst kısmı olacak şekilde. Yağlanmış tavanın üzerine kadayıfları yerleştirin ve bastırın. Boşluk kalmamasına özen gösterin, aksi takdirde peynir ya da peynir suyu akabilir.
Peyniri bu telkadayıflı katmanın üzerine, kenarları bir parmak boşluk kalacak şekilde, doldurun. Üzerine tekrar kadayıfı kapatıp bastırın. Boşluk kalmadığından emin olun.
Bir tepsi ya da tavanın altıyla, daha iyi düzelebilmesi için bastırma işlemini birkaç kez tekrarlayın.
Ocağa aldığınız tavayı, 10 dakika boyunca, ara sıra kenarlarını gezdirerek kızartın. Kenarlarında kalan künefeleri, tahta bir kaşıkla, piştikçe düzeltmeyi ihmal etmeyin.
Kızaran ve rengi tutan kadayıfları 10 dakika sonunda bir tabağa alın ve kalan yapı sürüp, diğer tarafını kızartın. 7-8 dakikada, renginin değiştiğini anlarsanızda çevirebilirsiniz.
Diğer tarafı 4-5 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. İlk sıcağı çıktıktan sonrada şerbetini ilave edip, servis edebilirsiniz.
Şimdiden afiyet olsun...