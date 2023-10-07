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Kadın - Aile Ev yapımı kahvaltılık çikolata: Doğal içeriklerle hazırlanan kahvaltılık! Fındıksız hali de sağlık dolu
Kadın - Aile

Ev yapımı kahvaltılık çikolata: Doğal içeriklerle hazırlanan kahvaltılık! Fındıksız hali de sağlık dolu

Yeniakit Publisher
2023-10-07 00:04:00 - 2023-10-07 00:22:29
Ev yapımı kahvaltılık çikolata: Doğal içeriklerle hazırlanan kahvaltılık! Fındıksız hali de sağlık dolu

Pişirmeden 2-3 dakikanızı alacak, tablet ya da başka bir çikolata kullanmadan, evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz, katkı maddesi olmadan kendiniz ve çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz enfes bir tarif... En kolayından kıvamı tadı muhteşem mutlaka deneyin..

Gelin evde kahvaltılık çikolata yapmak için kullanacağımız malzemelere bir bakalım. Ardından da çikolatamızı yapmaya başlayalım. 

Sağlıklı yağlar ve taze malzemelerle, ev yapımı kahvaltılık çikolatanın tadını çıkarın. İşte kahvaltıda çikolata sevenler için harika.

Kahvaltılık çikolata malzemeleri

1 litre tam yağlı süt
2,5 çay bardağı şeker (250 gr)
1 paket vanilya
2 yemek kaşığı kakao
Yarım çay bardağı sıvıyağ (fındık yağı varsa daha iyi olur)
1 su bardağı fındık

Ev Yapımı Kahvaltılık Çikolata Tarifi İçin Malzemeler

Yarım su bardağı oda ısısında süt
1 su bardağı oda ısısında sıvı yağ
3 yemek kaşığı toz şeker
2 dolu yemek kaşığı kakao
1 çay kaşığı vanilya (istenilirse)
Tavada kavrulmuş çiğ fındık (isteğe göre)

Ev Yapımı Kahvaltılık Çikolata Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir kavanoza oda ısısında süt, oda ısısında sıvı yağ ve toz şeker alınır. Blender ile 1-2 dakika çekilir. Hemen koyulaştığını göreceksiniz. Kremşanti kıvamı aldıktan sonra üzerine kakao eklenip 1 dakika daha blender ile çekilir. Dilerseniz kakao eklediğiniz sırada 1 çay kaşığı vanilya da ekleyebilirsiniz.
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Not: çiğ fındığı tavada 4-5 dakika kavurun. Hem kabuklarının soyulduğunu göreceksiniz hem de fındıklar kavrulma işleminden sonra yağını verecektir.

Bu işlemlerden sonra karışıma bu fındıkları da ekleyip hep beraber çekebilirsiniz. Böylelikle fındıklısını da en doğalından en kolayından elde etmiş olacaksınız. Fındıksız hali bile muhteşem mutlaka ama mutlaka deneyin, şimdiden ellerinize sağlık afiyetle.

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