Ev yapımı hamburger köftesi tarifi | Hamburger köftesi nasıl yapılır?
Kolay hamburger köftesi tarifi | Çocuklarınızın damaklarını şenlendiren, hem leziz hem de sağlıklı bir hamburger köftesi tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Peki, hamburger köftesi nasıl yapılıyor?
Çocuklarınız hazır gıdalar yerine ev yemekleri yemesini tercih ediyorsanız; ev yapımı sağlıklı bir tarif ile karşınızdayız. İşte, ev yapımı hamburger tarifi
Ev yapımı hamburger köftesi tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo dana döş kıyma
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı galeta unu
- 1 yemek kaşığı hardal
- 1 yemek kaşığı üzüm pekmezi
Hamburger köftesi nasıl yapılır?
Genişçe bir yoğurma kabının içerisine tüm malzemeyi alın.
Köfteyi tüm malzemeler iyice karışana kadar yoğurun.
Harcı 6 parçaya ayırın.
Köfteleri şekillendirin ve tabağa dizin.
Yaklaşık 15-20 dakika kadar köfteleri buzdolabında dinlendirin.
Ardından köftelerinizi yağsız, ızgara tavasında pişirin.
Köfteler piştikten sonra aynı tavada hamburger ekmeklerinizi ısıtabilirsiniz.
Afiyet olsun.