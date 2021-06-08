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Kadın - Aile Ev yapımı hamburger köftesi tarifi | Hamburger köftesi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ev yapımı hamburger köftesi tarifi | Hamburger köftesi nasıl yapılır?

Kolay hamburger köftesi tarifi | Çocuklarınızın damaklarını şenlendiren, hem leziz hem de sağlıklı bir hamburger köftesi tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Peki, hamburger köftesi nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 17:48:00 -
Ev yapımı hamburger köftesi tarifi | Hamburger köftesi nasıl yapılır?

Çocuklarınız hazır gıdalar yerine ev yemekleri yemesini tercih ediyorsanız; ev yapımı sağlıklı bir tarif ile karşınızdayız. İşte, ev yapımı hamburger tarifi

Ev yapımı hamburger köftesi tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo dana döş kıyma
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 yemek kaşığı hardal
  • 1 yemek kaşığı üzüm pekmezi

Hamburger köftesi nasıl yapılır?

Genişçe bir yoğurma kabının içerisine tüm malzemeyi alın.

Köfteyi tüm malzemeler iyice karışana kadar yoğurun.

Harcı 6 parçaya ayırın.

Köfteleri şekillendirin ve tabağa dizin.

Yaklaşık 15-20 dakika kadar köfteleri buzdolabında dinlendirin.

Ardından köftelerinizi yağsız, ızgara tavasında pişirin.

Köfteler piştikten sonra aynı tavada hamburger ekmeklerinizi ısıtabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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