Ev yapımı gözleme tarifleri: 5 Dakikada gözleme hazır! Sade lavaştan hazır yufkadan gözleme tarifi

Lavaş gözleme tarifi

Lavaş gözleme malzemeleri

7-8 tane lavaş ekmeği

1 yumurta

1 çay bardağı süt (100 ml)

1 çay bardağı su (100 ml)

Çeyrek çay bardağı ayçiçek yağı (25 ml)

Çok az tuz

Rendelenmiş kaşar peyniri

Lor peyniri

Pişirmek için ayçiçek yağı

Lavaş gözleme nasıl yapılır?

Yoğurduktan sonra bir saat kadar bekletin. Mayalanan hamuru istediğiniz boyutlarda parçalara ayırın. Ocakta tereyağı sıvıyağ karışımını eritin ve soğuması için bırakın. Hamur parçalarına sürüp tabak büyüklünde hamuru açın. Yanlarını kapatıp tekrar yağlayın. Diğer taraflarını da yağlayıp yağsız teflon tencerede pişirin. Pişen gözleme üstüne yağ karışımından sürün. 5-10 dakika içinde pişirme işlemi tamamlanacaktır.

Afiyet olsun!

5 Dakika Gözlemesi (Lavaştan Gözleme) Tarifi İçin Malzemeler

6 adet Lavaş ekmeği (Tortilla Wraps)

Bir kase beyaz peynir (miktarı damak zevkinize göre)

biraz maydanoz ve taze soğan (istemiyorsanız kullanmayın)

1 çay kaşığı pul ya da kırmızıbiber

Sos için;

1 yumurta

yarım çay bardağı süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzerine sürmek için;

Tereyağı

5 Dakika Gözlemesi (Lavaştan Gözleme) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir kasede beyaz peynirimizi ezip içine ince ince kıyılmış maydanoz ve taze soğanı ekliyoruz. Birazcık pulbiber de ekleyip karıştırıyoruz. Ayrı bir kasede yumurta, süt ve yağı çırpıyoruz. Lavaşımızı tezgaha alıyoruz ve sosumuzdan güzelce sürüyoruz özellikle kenarları ıslanmamış bir yer kalmasın. İç harcımızdan resimde görüldüğü gibi alt tarafına ekliyoruz yarısını dolduracağız peynirle. Daha sonra lavaş ekmeğinin diğer tarafını üzerine kapatıp kenarlarını iyice bastıracağız. Soslu olduğu için birbirine yapışacaktır. Teflon tavamızı ocağa alıyoruz ve ocağın altını açıyoruz. Diğer Gözlemeleri de hazırlıyoruz. Tava kızınca ilk gözlememizi tavamıza alıyoruz. Ocağın altını birazcık kısabiliriz artık. Gözlememizin bir tarafı pişince birde diğer tarafını çevirip pişiriyoruz. Gözlemeleri üst üste bir servis tabağına alıyoruz. Üzerine tereyağı sürüp diğer gözlemeyi üzerine koyacağız bu şekilde en son gözlemeye kadar devam.

Hazır Yufkadan Gözleme Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yufka

İç harcı için;

200g beyaz peynir

1 tutam maydanoz

Yufkaların üzerine sürmek için;

sıvı yağ

Hazır Yufkadan Gözleme Tarifi Nasıl Yapılır?

Gözlememizin iç harcı için uygun bir kap içerisine ufalanmış beyaz peynir ve ince kıyılmış maydanozu ekleyelim ve karıştıralım. Yufkamızın bir tanesini tezgaha serelim ve üzerine fırça ile sıvı yağ sürelim. Ardından orta kısma iç harcımızdan birazcık koyarak yayalım. Yufkanın bize bakan kısmını peynirli iç harç üzerine katlayalım ve fırça ile sıvı yağ sürelim. Karşı tarafını da iç harcın üzerine doğru katlayarak yağdan sürelim. Oluşan dikdörtgen kısmın bir tarafını da ortaya doğru katlayalım ve diğer kalan parçayı alta doğru çevirerek katlayalım. Diğer yufkalarımızı da aynı şekilde hazırlayalım. Hazırladığımız gözlemeleri kızartmak için tavaya fırça ile sıvı yağ sürelim. Sıvı yağ ısındıktan sonra gözlemeyi tavaya alalım ve orta ateşte kontrollü bir şekilde kızarıncaya kadar pişirelim. 2-3 dakika sonra kızaran kısmı çevirelim ve diğer yüzünü de yağlayarak pişirelim. Diğer yufkalarımızı da aynı şekilde kızartalım. Gözlemelerimiz servise hazır.

El Açması Gözleme Tarifi Nasıl Yapılır?

-Hamur için un ve tuzu karıştırın.

-Yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur olmalı.

-Hamuru toparlamak için biraz sıvı yağ kullanabilirsiniz.

-Un serpili bir tezgahta hamuru eşit parçalara ayırın ve üstü kapalı 10 dakika dinlendirin.

Tava da gözleme nasıl yapılır?

Yanmaz yapışmaz bir taayı ocağa alın ve iyice ısınmasını bekleyin. Isınmış olan tavaya gözemeyi alın ve ara ara altını spatula yardımıyla kontrol edip, göz göz kızarıklıklar olana dek pişirin. Aynı işlemi arka yüzüne de uygulayın. Ocaktan almaya yakın eritmiş olduğunuz tereyağını fırça yardımıyla gözlemeye sürün.

Gözlemenin yumuşak olması için ne yapmalı?

Öncelikle ılık su ve kuru mayayı karıştırdıktan sonra geniş bir karıştırma kabına alın. ...

Ardından tuz ve azar azar eklediğiniz un ilavesiyle hamuru toparlanana kadar yoğurun.

Oluşan yumuşak kıvamlı hamuru, üzerini nemli bir bezle örttükten sonra oda ısısında 30 dakika kadar dinlendirin.