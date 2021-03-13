Ev yapımı donut tarifi | Ev yapımı donut nasıl yapılır?

Ev yapımı donut tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

6 su bardağı un, 2 tane yumurta, 2 çay kaşığı kuru maya, 0.5 çay bardağı su, 1 paket vanilin, 1 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 150 gram eritilmiş tereyağı, 1 paket pudra şekeri (isteğe bağlı), 3 su bardağı sıvı yağ

Ev yapımı donut nasıl yapılır?

Yarım çay bardağı ılık suya mayayı koyup erimeye bırakın. Un dışında bütün malzemeleri yoğurma kabına koyun. İyice çırptıktan sonra unu azar azar ilave edin. Un koyulaştığında elinizle yoğurun.

Kolay yoğrulan ama çok sert olmayan bir hamur olması gerekir. Gerekirse ununuzu çoğaltın. Üzerini kapatıp 1 saat kadar dinlendirmelisiniz.

Dinlenmiş hamurunuzu rahat açmak için 2’ye ya da 3’e bölüp 1 cm kalınlığında olacak şekilde açın kuru ve temiz bir yere ya da tepsiye dizin. Ardından üstünü örtün 30 dakika daha dinlendirmeye bırakın.

Derin bir kaba sıvı yağını orta ateşte kızdırmanız gerekir. Rengi değişene kadar donutları kızartmalısınız. Soğumaya bırakın ve istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Eğer hiç malzemeniz yoksa üzerine pudra şekeri serpmeniz yeterli olacaktır. Afiyet olsun…