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Ev yapımı cevizli baklava tarifi

Ev yapımı cevizli baklava nasıl yapılır? İşte ev yapımı cevizli baklava için yapmanız gerekenler...

21 Ağustos 2018 Salı 16:41
Ev yapımı cevizli baklava tarifi

MALZEMELER

5 su bardağı un

2 yumurta

1 çay bardağı sıvıyağ

3 çorba kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

Yarım çay bardağı su

1 fiske tuz

1 çay bardağı süt

AÇMAK İÇİN:

Buğday nişastası

İÇ HARCI İÇİN:

Ceviz

ÜZERİ İÇİN:

200 gr. tereyağı

ŞERBETİ İÇİN:

1 kg toz şeker

4 su bardağı su

Yarım limon

HAZIRLANIŞI:

Unu karıştırma kabına alıyoruz. Tuzunu ve kabartma tozunu döküyoruz. Ortasını havuz gibi açıyoruz. Havuza yumurtaları kırıyoruz. Sıvıyağı, sütü ve sirkeyi ilave ediyoruz. Ortadan başlayarak hamuru yoğurmaya başlıyoruz.

Hazırladığımız hamuru yuvarlıyoruz ve kalın bir fitil haline getiriyoruz. Fitili önce 3 eşit parçaya bölüyoruz. Bu üç hamurdan da 17şer dilim hamur kesiyoruz. Bu hamurları da üzerine nişasta serperek tatlı tabağı büyüklüğünde açıyoruz. 3 tane 17 kat baklava hamurunu açıp üstüste koyuyoruz.

Üçünü de tekrar tepsi büyüklüğünde açıyoruz. ilk 17 katlı hamuru yağladığımız tepsiye yerleştiriyoruz. Üzerine öğüttüğümüz cevizin yarısını serpiyoruz. İkinci 17 katlı hamuru da üzerine yerleştiriyoruz. Kalan cevizi üzerine serpiyoruz. Son parça 17 katlı hamuru da parçalanmamış tarafı üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Kenarlarını bıçak yardımıyla, dikkatli bir şekilde içeri doğru itiyoruz. Baklavamızı dilimliyoruz. Üzerine eritilmiş olan tereyağını gezdirerek döküyoruz.

5 dakika yağını çekmesi için bekletiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. 20 dakika geçtikten sonra fırının derecesini 190'a çıkarıyoruz. Baklavamız nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Şerbet malzemelerini kaynatıyoruz ve soğutuyoruz. Soğumuş şerbeti sıcak baklavaya döküyoruz ve şerbetini çekince servis ediyoruz.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 16:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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