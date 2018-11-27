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Ev yapımı bulyon

Evde sağlıklıbulyon nasıl yapılır? Ev yapımı bulyon tarifi...

27 Kasım 2018 Salı 20:47
Ev yapımı bulyon

MALZEMELER

1 havuç

1 kabak

2 sap kereviz

5-6 adet kiraz domates

1 soğan

1 diş sarımsak

1 küçük zencefil koku

1 tavuk butu

1 çay kaşığı kurkuma

Tuz  

YAPILIŞI

Tavuk butu sirkeli su içinde haşlanıp didiklenir. Bütün sebzeler yıkanır, kurulanır ve çok ince bir şekilde doğranır. Zencefil kabuğu soyulduktan sonra sebzelere karıştırılır. Üzerinde yağlı kağıt bulunan tepsiye doğranmış sebzeler, tavuk parçaları mümkün olduğunca üst üste gelmeyecek şekilde yayılır. Sebze tepsisi 70-80ºC fırında kapağını hafif açık bırakarak en az 4 saat kurutulurlar. 

Bu aşamada fırın söndürülür, kapağı kapatılır ve bütün bir gece boyunca o şekilde içinde bırakılır. Ertesi gün kurutulmuş sebzeler tartılır, ağırlıkları kadar üzerlerine tuz eklenir, kurkuma da katıldıktan sonra, blendırda un ufak olacak şekilde çekilir. Bir kavanoz içinde buzdolabında saklanır.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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