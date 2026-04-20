Ev yangınında uyuşturucu madde ele geçirildi! 10 gözaltı

Karabağlar’da yangın çıkan evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yangın çıkan bir evde yapılan polis aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün, Limontepe Mahallesi'nde silahla ev basıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Evde yangın çıktığını gören ekipler, olay yerinden dışarı çıkan 7 şüphelinin bölgeden ayrılmasına izin vermedi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından evde ve bitişiğindeki diğer evde arama yapan polis, 1 ruhsatsız tabanca, 2 bin 926 uyuşturucu ecza, 3 fişek ve 1 kovan ele geçirdi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde, evden çıkan 7 şüpheli ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 kişiyi tespit etti. Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

