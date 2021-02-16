Ev yandı, halk otobüsü şoförü imdada yetişti!

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir içi toplu ulaşım şoförlüğü yapan Emre Dirican, Gürsu-Varsak KC35A hattında 07 AAV 08 plakalı halk otobüsle sefer yaparken Altınova Mahallesi PTT Caddesi'ndeki durakta yolcu indirdi. Dirican, bu sırada durak yakınındaki iki katlı evin balkonundan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gördü.

Otobüsü park eden Dirican, araçtaki yangın tüpüyle alevleri söndürdü.

Yangının, soba kovasından balkona boşaltılan kül içindeki kor kalıntılarının plastik sandalye ve masayı tutuşturmasından dolayı çıktığı tespit edildi.

Dirican, ilk başta dumanları görünce balkonda mangal yakıldığını sandığını söyledi.

Biraz daha dikkatli bakınca alevlerin büyümeye başladığını fark ettiğini anlatan Dirican, şunları kaydetti:

"Otobüste bulunan yangın tüpünü alarak acilen yangının olduğu alana gittim, söndürmeyi başardım. Yangına müdahale ettikten sonra evin kapısını çaldım. Yangından ev sahibinin haberi yoktu. Ev sahibi dışarıya çıkınca şoke oldu. Her yerde dumanlar vardı. Beni görünce şaşırdılar onlara biraz daha dikkatli olmalarını söyledim. Ulaşım A.Ş. bize yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi aldırdı. Verdikleri eğitim bugün bir faciayı önledi."

Ev sahibi kadın ise sabah sobanın küllerini daha sonra çöpe atmak için balkona bıraktığını ancak rüzgarın etkisiyle balkondaki eşyaların tutuştuğunu, üç çocuğuyla içeride olduğunu ve yangının farkına varmadığını belirterek, "Sağ olsun şoför arkadaşımız görmüş, ateşi söndürmüş. Kendisine çok çok teşekkür ederim." dedi.