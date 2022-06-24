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Aktüel Ev ve iş yerlerini su bastı! Osmaniye'de sağanak
Aktüel

Ev ve iş yerlerini su bastı! Osmaniye'de sağanak

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 22:23:00 -
Ev ve iş yerlerini su bastı! Osmaniye'de sağanak

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Araçlar, su nedeniyle ilerlemekte zorlanırken bazı araçlar da yolda mahsur kaldı.

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ve bazı yollar, oluşan bu birikintileri nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Sağanak sebebiyle birçok ev ve iş yerinin bodrum ve giriş katlarını da su bastı.

Oto Sanayi Sitesi'nde de pek çok iş yeri ve araç, sular altında kaldı.

İş yerlerinde mahsur kalanlar, traktörlerle tahliye edildi.

Bu arada, kent genelinde fırtına da etkili oldu.

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Yorumlar

Hamido

Evet hak gelecek ve batıl zail olacak .
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