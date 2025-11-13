  • İSTANBUL
Ev temizlik ürünlerindeki gizli tehlike: Karaciğeri sessizce tüketiyor
Sağlık

Ev temizlik ürünlerindeki gizli tehlike: Karaciğeri sessizce tüketiyor

Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ev temizlik ürünlerindeki gizli tehlike: Karaciğeri sessizce tüketiyor

Ev temizliği ve yapıştırıcılarda yaygın olarak bulunan bir kimyasal, karaciğerde ciddi hasara yol açabiliyor. Uzmanlar, bu maddenin fark edilmeden ilerleyen karaciğer hastalıklarının ardındaki gizli tehlike olabileceğini belirtiyor.

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, kuru temizleme işlemlerinde ve bazı ev ürünlerinde kullanılan PCE (tetrakloroetilen) adlı kimyasalın ciddi karaciğer hasarına yol açabileceğini ortaya koydu. Keck Medicine of USC’den araştırmacılar, bu kimyasala maruz kalan kişilerde karaciğer fibrozunun (yani karaciğerin yara dokusuyla kaplanmasının) üç kat daha fazla görüldüğünü tespit etti.

KURU TEMİZLEME KOKUSU, FARK ETMEDEN SOLUNAN TEHLİKE

PCE, genellikle kuru temizleme, leke çıkarıcı, yapıştırıcı ve metal cilaları gibi ürünlerde kullanılıyor. Kimyasal havaya karışarak solunabiliyor veya toprağa sızarak içme suyuna ulaşabiliyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, PCE’yi 'muhtemel kanserojen' olarak sınıflandırıyor. Daha önce mesane kanseri ve lenfoma gibi hastalıklarla da bağlantı kurulmuştu.

FAZLA MARUZİYET, DAHA BÜYÜK RİSK

Araştırmada, 2017–2020 arasında toplanan veriler incelendi. Katılımcıların yüzde 7’sinin kanında PCE tespit edildi. Bu kişilerde karaciğer hasarı riski üç kat arttı. Üstelik her küçük artışta risk orantılı olarak büyüyordu. Gelir düzeyi yüksek kişilerin kanında daha fazla PCE’ye rastlandı. Uzmanlara göre bunun nedeni kuru temizleme hizmetlerini daha sık kullanmaları olabilir.

Araştırmacılar, PCE’ye maruz kalma oranının yüksek olduğu kişilerin karaciğer taramalarını daha sık yaptırması gerektiğini belirtti.

