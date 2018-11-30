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Ev süslemek bir yetenek ve zevk meselesi

Aynalarınızı süsler evinizi renklendirebilirsiniz. Sadece aynalarınızı mı, daha nicesini.. Bakın mesela banyonuzdaki veya yatak odanızdaki aynaya biraz değişik bir hava vermek ister misiniz?

30 Kasım 2018 Cuma 17:45
Ev süslemek bir yetenek ve zevk meselesi


Eğer aynanız yeteri kadar büyükse çerçeve şeklinde bir süsleme yapabilirsiniz veya daha küçük aynalar için, bir kenarına minik bir çiçek kondurabilirsiniz. Bunun için plastik boyaya ve bir fırçaya ihtiyacınız olacak.

Fakat önce aynanıza yapacağınız şekle karar verin. Bu bir çiçek veya hoşunuza giden her hangi bir desen olabilir. Onu bir kağıda çizin. Şablon olarak kağıttan oyarak çıkarın. Oyduğunuz kağıdı bir bant yardımı ile, aynaya yapıştırın. Ve ortada açık kalan kısmı boyayın. Boya kuruduktan sonra şablon kağıdı çıkarın. İşte aynanız bambaşka bir hava kazandı.

Daha fazlasını mı istiyorsunuz?

Eğer uyuma çok önem veren biri iseniz, bu tasarımı biraz daha geliştirebilirsiniz. Mesela yatak odanızdaki aynanıza yapacağınız motifi, yatak örtünüzün desenlerinden seçebilirsiniz. Güzel bir uyum olabilir. Veya banyo aynanız için banyo perdenizdeki desenlerden veya fayans desenlerinden faydalanabilirsiniz.

Aynı işlemi cam kapılarınıza da uygulayabilirsiniz. Veya mutfak pencerelerini aynı şekilde süsleyebilirsiniz.. Bunlar tamamen bir ev hanımının ufuk meselesidir. Bakarsınız, evin erkeğinde bu meziyet vardır. O zaman onu teşvik eder, yuvanızı şenlendirebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 17:45
  1. ev süsleme
  2. süsleme önerileri

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