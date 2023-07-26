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Gündem Ev sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme! Böyle duyuruldu
Gündem

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme! Böyle duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-07-26 13:33:00 -
Ev sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme! Böyle duyuruldu

Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanması gündemde. Hazırlanacak yasal düzenleme yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak.

Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanması gündemde. Hazırlanacak yasal düzenleme yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla, "haksız kazanç elde edenlere" hapis cezası verilebilir. Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak. Bir yıldan 3 yıla kadar hapisle soruşturma, dava açılabilecek. Haklarında 3 yılla soruşturma açılan ev sahipleri, mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecek.

Adalet Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanacak yasal düzenleme, yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak.

Kanunda hüküm var

Kira sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi de Türk Borçlar Kanunu ile hüküm altında bulunuyor. Borçlar Kanunu, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'na göre piyasada afet döneminde, "darlık yaratıcı, dengeyi ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşımını engelleyici faaliyetlerde" bulunması suç teşkil ediyor. Borçlar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle Haziran 2022 tarihinde kira artış bedeline yüzde 25 sınırı uygulaması Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.
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