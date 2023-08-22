  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ev sahiplerinden yeni taktik: Paylaşımlı ev dönemi başladı
Ekonomi

Ev sahiplerinden yeni taktik: Paylaşımlı ev dönemi başladı

Yeniakit Publisher
2023-08-22 07:13:00 -
Ev sahiplerinden yeni taktik: Paylaşımlı ev dönemi başladı

Kiralara getirilen yüzde 25 zam sınırından memnun olmayan ev sahipleri 'paylaşımlı ev' adı altında oda kiralamaya başladı.

Yüksek enflasyon nedeniyle kiralara getirilen yüzde 25 zam sınırı ev sahiplerini durduramadı.

Özellikle büyükşehirlerde kira gelirlerini artırmak için yeni taktikler geliştirildi.

Bazı konut sahipleri bir evi birden fazla kişiye kiraya veriyor.

'Paylaşımlı ev' adı altında kaçak pansiyonculuk yapılıyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Kiraya verilen kişilerin hepsiyle sözleşme yapılmalı"

Hukukçulara göre bir ev birden fazla kişiye kiraya verebilir ancak kiraya verilen kişilerin hepsiyle sözleşme yapılması gerekiyor.

TRT Haber'e konuşan Avukat Emel Özbek, son dönemlerde kiracı-ev sahibi ilişkisinden çok ticarethane gibi bir ilişki gözlemlediklerini belirterek, "Çünkü evlerin sadece artık mesken olarak genel anlamıyla kiraya verilmesinden ziyade ranza şeklinde sanki bir otelmiş gibi yatak yatak kiraya verildiğini görüyoruz" dedi.

Emel Özbek, evin birden fazla kişiye kiralanmasının görüldüğünü ancak bunların isim, soyisim, TC kimlik numaralarının sözleşmede olması gerektiğini vurguladı.

"Apartmandaki kişiler için ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkıyor"

Bir evin birden fazla kişiye kiraya verilmesi apartman sakinlerini ise rahatsız edebiliyor, kat mülkiyetinden kaynaklı sorunlar çıkabiliyor.

Özbek, bu konuyla ilgili de şu bilgilendirmeyi yaptı:

Bu durumda da hem yaşanılan apartmandaki kişiler için ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkıyor. Hem de artık kiracı-ev sahibi ilişkisinden ziyade sanki müşteri ve ticarethane ilişkisi varmış gibi görünüyor. Bu da ciddi bir vergi kaybına sebep olabilir. Eğer iş yeri gibi kullanıldığını görüyorlarsa yönetim planında meskenin iş yeri gibi kullanılamayacağına dair bir karar alabilirler.

Kiracı çifte hayatının şoku! Ev sahibinin çevirdiği dolapları duyunca şaşkına döneceksiniz
Kiracı çifte hayatının şoku! Ev sahibinin çevirdiği dolapları duyunca şaşkına döneceksiniz

Gündem

Kiracı çifte hayatının şoku! Ev sahibinin çevirdiği dolapları duyunca şaşkına döneceksiniz

Ev sahibinden kiracıya görülmemiş teklif! Kiracı gözünü kırpmadan reddetti
Ev sahibinden kiracıya görülmemiş teklif! Kiracı gözünü kırpmadan reddetti

Gündem

Ev sahibinden kiracıya görülmemiş teklif! Kiracı gözünü kırpmadan reddetti

Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı! Parkta yaşamak zorunda kaldılar
Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı! Parkta yaşamak zorunda kaldılar

Yaşam

Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı! Parkta yaşamak zorunda kaldılar

Sonunda bu da oldu! Ev sahibinden kiracıya inanılmaz tuzak
Sonunda bu da oldu! Ev sahibinden kiracıya inanılmaz tuzak

Yaşam

Sonunda bu da oldu! Ev sahibinden kiracıya inanılmaz tuzak

Amerikalılar için ev sahibi olmak artık bir hayal!
Amerikalılar için ev sahibi olmak artık bir hayal!

Ekonomi

Amerikalılar için ev sahibi olmak artık bir hayal!

Bu sefer kiracı değil ev sahibi sokakta kaldı!
Bu sefer kiracı değil ev sahibi sokakta kaldı!

Gündem

Bu sefer kiracı değil ev sahibi sokakta kaldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23