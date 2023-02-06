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Medya Ev sahipleri aman dikkat! Son tarih 31 Mart
Medya

Ev sahipleri aman dikkat! Son tarih 31 Mart

Hürriyet gazetesi yazarı Oya Armutçu, kira geliri 9 bin 500 liranın üzerinde olan vatandaşların 31 Mart'a kadar beyanname vermeleri ve kira vergisi ödemeleri gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 12:05:00 -
Ev sahipleri aman dikkat! Son tarih 31 Mart

Hürriyet gazetesi yazarı Oya Armutçu, kira geliri 9 bin 500 liranın üzerinde olan vatandaşların 31 Mart'a kadar beyanname vermeleri ve kira vergisi ödemeleri gerektiğini belirtti.

Armutçu, yazısında şu ifadeleri kullandı: "Ankara Barosu avukatı Ayşe Köseyener'e göre geçen yıl yani 2022’de konutunuzun kiraya verilmesi dolayısıyla elde edilen kira gelirinin toplamı 9 bin 500 TL ya da bu tutarın altındaysa beyan etmenize de vergi ödemenize de gerek yok. Ancak bu tutarın üzerindeki kira geliri için beyanname vermeniz ve vergi ödemeniz gerekir." 

 

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