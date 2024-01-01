Ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak 20 bin doları çaldılar
Bursa’da yabancı uyruklu iki şahıs, daha önce keşif yaptıkları eve kurye gibi gelip, ev sahibinin el ve ayaklarını bağlayarak saatlerce rehin aldı.
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Bursa’da yabancı uyruklu iki şahıs, daha önce keşif yaptıkları eve kurye gibi gelip, ev sahibinin el ve ayaklarını bağlayarak saatlerce rehin aldı.
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