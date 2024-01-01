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Aktüel Ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak 20 bin doları çaldılar
Aktüel

Ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak 20 bin doları çaldılar

Yeniakit Publisher
2024-01-01 02:43:00 -

Bursa’da yabancı uyruklu iki şahıs, daha önce keşif yaptıkları eve kurye gibi gelip, ev sahibinin el ve ayaklarını bağlayarak saatlerce rehin aldı.

Bursa’da yabancı uyruklu iki şahıs, daha önce keşif yaptıkları eve kurye gibi gelip, ev sahibinin el ve ayaklarını bağlayarak saatlerce rehin aldı. Yaklaşık 20 bin dolar ve 15 bin lirayı çalan şüpheliler polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken, kurye gibi siteye girme anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.
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