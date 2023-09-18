Ev sahibinin alicengiz oyunu pes dedirtti! Kiracısını çıkartmak için öyle bir şey yaptı ki… Akıllara durgunluk veren olay

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Büyükçekmece'de bir ev sahibi pilot kiracısından 3 kat zam istedi. Kiracının konuyu yargıya taşıyacağını bildirmesinin ardından ise akılalmaz bir oyuna başvurdu. Sahte tebligat ile arkadaşıyla iş birliği yapan ev sahibi, kiracısını 2 hafta içinde evinden etti. Olayın ortaya çıkmasıyla ise adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kiralık evlerin fiyatlarının ev sahipleri tarafından fahiş düzeyde artırılmasıyla alınan karar çerçevesinde kira artışına yüzde 25 sınırlama getirildi ve uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine dek uzatıldı.

Ancak alınan bu önlem bu sefer ev sahibinin alicengiz oyununa takıldı. Kiracısına belirlenen yasal tutarın yanına bile yaklaşmayacak düzeyde tam 3 katı zam yapmaya çalışan bir ev sahibi, pilot kiracısının hukuki olarak hakkını arayacağını söylemesinin ardından akla hayale gelmeyecek bir oyuna başvurdu ve 2 hafta içerisinde sahte tebligat oyunuyla kiracısını evinden çıkardı.

Kiracısından 3 kat zam talep etti

Olay, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşandı. İddialara göre bir ev sahibi, pilot olan kiracısı Cihan Tekin'den 3 kat zam talep etti. Tekin, ev sahibinin yaptığının yasal olmadığını ve ev sahibine kira uyarlama davası açması gerektiğini söylese de, ev sahibi türlü oyunlara başvurarak kiracısını evden çıkarmanın derdine düştü.

Kirayı ödeyemesin diye hesabını kapattı

Kiracısının kirayı ödeyememesi için banka hesabını kapatan ve kirayı bilinçli olarak tahsil 'edemeyen' ev sahibi bu hamlesiyle kiracısı Tekin'i icraya vermenin yolunu açtı.

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Sahte tebligatı pimapenci arkadaşına gönderdi

Bu sırada evinin önüne kepçelerle gelinip moloz yığınları dökülen ve bahçesi yıkılan Cihan Tekin, 1 ayın sonunda ise evine haciz gelmesiyle asıl şoku yaşadı. Ev sahibinin kiracısını evden çıkartmak için başvurduğu oyun ise sonradan ortaya çıktı. Buna göre ev sahibi Cihan Tekin'i evden çıkarmak için sahte tebligat oyununa başvurdu. Önce bir tebligat çıkardı ve sonra da tebligattan haberi olmasın diye pilot kiracısı pimapenci gibi gösterdi, SMS gitmesin diye T.C. üzerinden de işlem yapmadı.

Kiracının avukatı: Pimapenci her şeyi itiraf etti

Cihan Tekin'in avukatı sahte tebligatı alan pimapenciyle konuştuklarını söyleyerek pimapencinin zor durumda olduğunu ve borçları sebebiyle çocukluk arkadaşının bu oyununun içinde yer aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Olayların ortaya çıkması sonrasında ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı icra memurları hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlattı.

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