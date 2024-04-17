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Ekonomi Ev sahibi ve kiracılar dikkat: O para cebinizde kalacak!
Ekonomi

Ev sahibi ve kiracılar dikkat: O para cebinizde kalacak!

Yeniakit Publisher
2024-04-17 15:27:00 -
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: O para cebinizde kalacak!

Ev sahipleri ve kiracılar için önemli bir uygulama hayata geçti ve paranız artık cebinizde kalacak! İşte bu düzenleme sonrası yeni dönemin detayları...

Ev sahipleri ve kiracılar için önemli bir uygulama hayata geçti ve paranız artık cebinizde kalacak! İşte bu düzenleme sonrası yeni dönemin detayları...

Ev sahipleri için sevindirici bir haber geldi. Kira geliri üzerinden uygulanan istisna miktarı 12 bin lira artırılarak 33 bin liraya yükseltildi. Bu güncellemeyle birlikte, yıllık 33 bin liranın altında kira geliri elde edenler gelir vergisi ödemekten muaf olacaklar.
Kira geliri üzerinden uygulanan istisna tutarı 12 bin lira artırıldı. Böylelikle, ev sahipleri yıllık 33 bin TL'nin altında kira geliri elde ettiklerinde gelir vergisi ödemekten muaf olacaklar.
Bir önceki istisna miktarı 21 bin TL idi. Bu değişiklik ile birlikte 33 bin TL olarak belirlendi.

Ancak yıllık kira geliri 33 bin TL'nin üzerinde olanlar, bu miktarı aşan kısmı için vergiye tabi tutulacaklar.

33 bin TL ve altında kira geliri elde edenler, bu limitle sınırlı olan kısım için vergiden muaf tutulacaklar.

Kira istisnasından faydalanma şartları arasında ticari, tarımsal veya mesleki kazanç sebebiyle beyanname vermemiş olmak da yer alıyor.
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