Ev sahibi-kiracı kavgaları tavan yaptı! Tam 11 ölü var

Fahiş bir şekilde artan kiralar, kiracı ve ev sahipleri arasında kan dökülmesine sebep oluyor. Son bir yılda iki taraf arasında çıkan kavgalarda en az 11 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu tartışmalar sonucunda 46 kişi de yaralandı.

Son iki yıldır artan enflasyonla birlikte artışa geçen ev kiraları, ev sahipleri ve kiracılar arasında tartışmalara sebep oluyor.

Fahiş bir şekilde artan kiralarla birlikte artan ev sahibi-kiracı kavgaları sebebiyle arabuluculuk yöntemi devreye girdi. Geçtiğimiz yıl kiralarda yaşanan fahiş artışlar nedeniyle kira artış oranına yüzde 25 zam sınırlaması getirilmişti. Sonrasında söz konusu düzenlemenin süresi uzatıldı. Ancak bu sınırlamaya çok yüksek oranda uyulmadı.

İçinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde İstanbul’da Sulh Hukuk mahkemelerinde açılan davaların yaklaşık yüzde 65’i ev sahipleri ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklardan oluştu. 2022 yılındaki toplam ev sahibi- kiracı uyuşmazlığı dosya sayısı yılın ilk çeyreğinde geçildi.

Tüm bunlar ortaya meydan muharebesini andıran görüntüler çıkmasına sebep oldu. Tartışmalar kavgaya dönüştü. Çocuklar, akrabalar da karıştı. Açık kaynaklardan derlenen verilere göre bu yıl kiracı-ev sahibi kavgalarında en az 11 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi ciddi şekilde yaralandı.

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10 Haber'de yer alan habere göre; yüzlerce kişinin gözaltına alındığı kavgalarda en az 14 kişi de tutuklandı. Savaş bilançosunu andıran bu rakamların dışında absürt ev sahibi- kiracı uyuşmazlıkları da görüldü. Kimisi kiracısına milyonlar teklif etti, kimi evin kapısına zehirli ilaç döktü, kimi de ev sahibine ses bombası attı. Hatta bir ev sahibi kiracısı adına flört uygulamasından hesap açıp kiracısını yıldırmaya çalıştı.

İşte gün gün ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan olaylar:

4 Ocak 2023: Denizli’de alacağının geciktiğini iddia eden ev sahibi, kiracısının kapısına dayandı. Zorla eve girmeye çalışan ve evinin boşaltılmasını isteyen ev sahibi kiracısına bıçakla saldırdı.

8 Mart 2023: Erzincan’da alacak verecek meselesi yüzünden ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada kan döküldü. Üç kişi yaralandı.

25 Nisan 2023: İstanbul’da kiracısını çıkartmak isteyen ev sahibi, kiracısının kapısına gelerek olay çıkarttı. Ev sahibi ile kiracı karakolluk oldu.

17 Mayıs 2023: Sarıyer’de ev sahibinin oğlu, tartıştığı kiracısını bıçakladı. Ağır yaralanan kiracı hastanede ameliyata alındı.

24 Mayıs 2023: Sultangazi’de ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan tartışma, tarafların yakınlarının da kavgaya dahil olmasıyla büyüdü. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralılardan biri çevredeki okulun bahçesine sığındı.

25 Mayıs 2023: Adana’da bir kişi, ev sahibine borç verdi, ancak geri alamadı. Alacaklı kiracı, ev sahibinin evinin önüne ses bombası attı. Bombacı kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

29 Mayıs 2023: Osmancık’ta ev sahibi seçimde görevli kiracısına sandık başında saldırdı. Polislerin müdahale ettiği kavga hastanede son bulurken taraflar birbirilerinden şikayetçi oldu.

2 Haziran 2023: Muğla’nın Marmaris ilçesinde aparttan çıkmayan kiracısının kapısına kimyasal sıvı döktüğü iddia edilen ev sahibi gözaltına alındı. Kimyasal sıvı nedeniyle evde bulunan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

13 Haziran 2023: İstanbul Kağıthane’de bir kiracı, kendisini çıkarmak isteyen ev sahibi göğsünden vurdu, adam yaşamını yitirdi.

17 Haziran 2023: Kiracı ve ev sahiplerinin kira tartışmalarından biri de Güngören’de yaşandı. İddiaya göre kiraya üç katı zam yapmak isteyen ev sahibi ile kiracı arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

17 Haziran 2023: Ankara, Altındağ’da kiracısı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

27 Haziran 2023: İstanbul Esenyurt’ta kiracı – ev sahibi tartışması cinayetle sonuçlandı. A.E. babasının kiracısı Nijeryalı kiracıyı öldürdü.

1 Temmuz 2023: Zonguldak’ta 2 kiracı ‘daireyi boşaltın’ diyen ev sahibini hastanelik olana kadar dövdü ve kaçtı.

5 Temmuz 2023: İstanbul, Küçükçekmece’de ev sahibi – kiracı tartışması kanlı bitti. Ev sahibinin oğlu kiracısını marangoz dükkanında silahla vurdu.

11 Temmuz 2023: Bursa’nın İnegöl ilçesinde, mülk sahibi ile Suriye uyruklu kiracısı arasında borç-alacak nedeniyle tornavida ve demir çubuklu kavga çıktı. Çevre esnafın da karıştığı kavgada 5 kişi yaralanırken, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

13 Temmuz 2023: Mersin’de ev sahibi ile kiracı arasında tartışma kavgaya döndü. Kiracı silahla ev sahibini vurdu. 8 kurşun isabet eden ev sahibi hayatını kaybetti.

15 Temmuz 2023: İzmir’in Balçova ilçesinde kira artışı nedeniyle ev sahibi kiracısını bıçaklayarak yaraladı.

16 Temmuz 2023: Konya’da ev sahibi kiracı kavgası çıktı. Onlarca kişi karıştı. Biri bıçakla yaralanan iki kişi hastanelik oldu.

17 Temmuz 2023: Ankara, Sincan’da ev sahibi ile kiracısı arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine tornavida ve yumruklarla saldırdı.

18 Temmuz 2023: İstanbul’da bir kiracı, 15 yıllık ev sahibi tarafından kira artışını karşılayamadığı için silahla vuruldu. Kiracı balkondan kendisine bakan evladının gözleri önünde yaşamını yitirdi.

20 Temmuz 2023: İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar’ı telefonla arayan E.D.Ö, kirada artış istedi. Ardından evin önüne giden ev sahibi Asar’a tabancayla ateş ederek öldürdü.

24 Temmuz: 2023: Rize’de ev sahibi-kiracı kavgasına yakınlar da dahil oldu. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

27 Temmuz 2023: İzmir’in Karabağlar ilçesinde ev sahibi ile kiracı kavgasını ayırmak isteyen komşu canından oldu. Kardeşi ‘Vur’ dedi, ağabeyi 14 kez bıçakladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Temmuz 2023: İstanbul Kadıköy’de kiracısının kuaför dükkanını boşaltmasını isteyen mülk sahibi O.K, para karşılığı tahliye teklif etti. Kiracısının teklifi reddetmesi üzerine ise maskeli bir kişi göndererek dükkana ateş açtırdı.

7 Ağustos 2023: Sultangazi’de ev sahibi ile kiracı arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İki tarafın yakınlarının da dahil olduğu kavga polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

22 Ağustos 2023: Edirne’de ev sahibi F.B. ile kiracı Şükran Sügerli ve eşi Emrah Sügerli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın tüfekli, satırlı, baltalı kavgaya dönüşmesi sonrası kiracı Emrah Sügerli ve oğlu Poyraz Sügerli yaralandı.

22 Ağustos 2023: Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kirada oturan aile ile daireyi boşaltmalarını isteyen ev sahibi arasında kavga çıktı. Kavgada üç kişi yaralandı.

25 Ağustos 2023: Adana’nın Ceyhan ilçesinde ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Ev sahibi kiracılarının köpeğini de öldürdü.

28 Temmuz 2023: Başakşehir’de iddiaya göre sitede oturan Hasan Eğilmez’in (46) ev sahibi 30 bin lira olan kirasını 100 bin lira yapmak istedi. Bu teklifi kabul etmeyen Eğilmez, iddiaya göre, ev sahibinin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından beyzbol sopasıyla darp edildi.

12 Eylül 2023: İstanbul’un Esenler ilçesinde ev sahibi-kiracı arasında kira anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Selahattin D., ev sahibi Serkan Akçiçek’i bıçaklayarak öldürüp başında bekledi.

6 Eylül 2023: Mardin’de ev sahibi korucu ve polis kiracı arasında kavga çıktı. Kavgada darbedilen polisi silahı da gasbedildi.

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