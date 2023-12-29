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Gündem Ev sahibi cinayetinin perde arkasından zina çıktı!
Gündem

Ev sahibi cinayetinin perde arkasından zina çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-12-29 16:54:00 - 2023-12-29 17:03:07
Ev sahibi cinayetinin perde arkasından zina çıktı!

Afyonkarahisar’da kiracının ev sahibini öldürerek intihar ettiği olayın arkasından zina çıktı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde dün gece bir kiracı ev sahibini öldürdükten sonra intihar etti.

65 yaşındaki ev sahibi Yüksel K.'yı öldüren Taner C., evinde giderek kendisini de öldürdü.

Perde arkasından zina çıktı!

Olay sonrası Taner C.’nin annesi 55 yaşındaki S.C. ifadesinde, oğlunun öldürülen Yüksel K. ile arasında olan yasak ilişkiyi öğrendiğini ve olayın bundan sonra yaşandığını beyan etti.

Öte yandan Yüksel K.'nın da evli olduğu öğrenildi.

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