  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ev kundaklayan 2 şüpheli, enselendi
Gündem

Ev kundaklayan 2 şüpheli, enselendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir evi kundaklayıp, havaya ateş ederek çevre güvenliğini tehdit ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli, polis tarafından enselendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 13:12:00 -
Ev kundaklayan 2 şüpheli, enselendi

Bir ihbarı değerlendiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 08.00 sıralarında, Salihli'de ev kundaklama olayına karışıp, havaya ateş ederek çevre güvenliğini tehlikeye attığı ileri sürülen 2 şüphelinin içinde bulunduğu 06 JMU 11 plakalı otomobilin, Kula yönüne geldiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, İzmir-Ankara kara yolunda önlem alındı. Kula Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri de Kula İlçe Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda yolu trafiğe kapattı. Sıkışan trafikte durdurulan otomobildeki M.B. (21) ile M.K. (40) gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ÖSYM 2022 sınav tarihi | YKS ne zaman 2022 | YKS KPSS DGS 2022 tarihleri
Eğitim

ÖSYM 2022 sınav tarihi | YKS ne zaman 2022 | YKS KPSS DGS 2022 tarihleri

2022 sınav takvimi son durum | ÖSYM merakla beklenen 2022 sınav takvimini açıkladı. Peki, YKS 2022 ne zaman? 2022 sınav takvimi öğren | DGS ..
Asgari ücretle ilgili son kulis bomba! Anlaşmaya varıldı
Ekonomi

Asgari ücretle ilgili son kulis bomba! Anlaşmaya varıldı

Milyonların merakla beklediği asgari ücret resmen açıklanıyor. Son kulis bilgisine göre, birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret mi..
Ömer Çelik'ten CHP'ye tokat gibi cevap: Şanlıurfa için vadettiğinizi neden şimdi yapmıyorsunuz?
Siyaset

Ömer Çelik'ten CHP'ye tokat gibi cevap: Şanlıurfa için vadettiğinizi neden şimdi yapmıyorsunuz?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da gençlerle bir araya geldi. Ömer Çelik burada yaptığı konuşmada CHP Gen..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay