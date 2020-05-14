Ev konserlerinin en iyisi seçilecek

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, salgın dolayasıyla evlerinde kalıp çektikleri videolarla soysal medyayı sallayan genç müzisyenlerin katılımına açık bir yarışma düzenliyor. Müzisyenlerin evlerinde çektikleri videolar, Muratpaşa’nın dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com üzerinden halk oylamasına sunulacak ve dereceye giren Kaleiçi’nde bir hafta tatil kazanacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, korona virüs salgınıyla birlikte dünyada olduğu gibi Türkiye’de sergiler, müzeler, film gösterimleri ve konserleriyle kültür sanatın yeni mekanının evler haline geldiğini söyledi. Sanatsal üretimler evlerde yapılırken, bu üretimlerin sanatseverlerle buluştuğu yeni alanların sosyal medya olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Muratpaşa Belediyesi olarak kültür sanat ortamını ve sanatsal üretimleri desteklemek amacıyla, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl kutlamaları çerçevesinde Genç Müzisyenler Yarışması düzenliyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin internet ortamında gerçekleştireceği yarışmaya, 14 yaş ile 30 yaşından gün almamış amatör, profesyonel genç müzisyenler katılabilecek. Müzisyenler, Türkiye’de ilk korona virüs vakasının doğrulandığı 11 Mart’tan başlama üzere 19 Mayıs’a kadar evlerinde akustik olarak amatör olanaklarla kaydedilmiş şarkı videoları ile başvurabilir. Grup, solo vokal ve solo enstrüman olmak üzere 3 kategoriden oluşan yarışmada Türk halk müziğinden operaya her müzik türüne açık olarak gerçekleştirilecek. Yarışma ayrıca Türkiye’nin her yerinden müzisyenlerin katılımına açık olacak.

Yarışmaya katılacak müzisyenler, videolarının YouTube linkiyle birlikte www.komsumeclisi.com başvuru formunu doldurması yeterli olacak. Başvurular, 14 Mayıs saat 14.00 itibariyle www.komsumeclisi.com adresinden 19 Mayıs saat 23.00’e kadar yapılabilecek. Oylama ise 20 Mayıs saat 09.00’da başlayacak ve 21 Mayıs saat 23.00’te sona erecek.

Başkan Uysal, Genç Müzisyenler Yarışması’nda dereceye girenlerin, Antalya tarihi kent merkezi Kaleic¸i’nde bir hafta tatil kazanacağını söyledi.