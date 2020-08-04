Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 11.76, aylık yüzde 0.58 artış kaydetti. Beklenti yıllık bazda yüzde 12, aylık bazda yüzde 0.80 idi. Enflasyon Haziran'da yıllık yüzde 12.62, aylık yüzde 1.13 seviyesinde gerçekleşmişti. Çekirdek enflasyon yıllık yüzde 11.64'ten yüzde 10.25'e geriledi. Üretici fiyatları aynı dönemde yıllık yüzde 8.33, aylık yüzde 1.02 arttı. Bir önceki ay sırasıyla yıllık yüzde 6.17 ve yüzde 0.69 olmuştu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,04 ile eğlence ve kültür, %7,78 ile ev eşyası ve %8,81 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve %14,17 ile sağlık oldu.

En hızlı azalış alkolsüz içeceklerde

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %1,28 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,44 ile ulaştırma, %2,39 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %2,38 ile ev eşyası oldu.

418 maddeden 111'inde düşüş yaşandı

Temmuz 2020’de, endekste kapsanan 418 maddeden, 111 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,71, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,88 artış gerçekleşti.

Ev kiralarına ne kadar zam gelecek?

Kiralara yapılacak artış oranı yüzde 11.51 oldu. Kiraya göre artış oranları örnek olarak şöyle:

Eski kira: 1000 lira - Yeni kira: 1115 lira

Eski kira: 1100 lira - Yeni kira: 1226 lira

Eski kira: 1200 lira - Yeni kira: 1338 lira

Eski kira: 1300 lira - Yeni kira: 1449 lira

Eski kira: 1400 lira - Yeni kira: 1561 lira

Eski kira: 1500 lira - Yeni kira: 1672 lira

Eski kira: 1600 lira - Yeni kira: 1784 lira

Eski kira: 1700 lira - Yeni kira: 1895 lira

Eski kira: 1800 lira - Yeni kira: 2007 lira

Eski kira: 1900 lira - Yeni kira: 2118 lira

Eski kira: 2000 lira - Yeni kira: 2230 lira

Eski kira: 2250 lira - Yeni kira: 2508 lira

Eski kira: 2500 lira - Yeni kira: 2787 lira

Eski kira: 2750 lira - Yeni kira: 3066 lira