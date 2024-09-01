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Teknoloji Ev işleri yapacak insansı robot NEO Beta tanıtıldı
Teknoloji

Ev işleri yapacak insansı robot NEO Beta tanıtıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-01 02:12:00 -
Ev işleri yapacak insansı robot NEO Beta tanıtıldı

1X Technologies'un ev için tasarladığı yeni insansı robot NEO Beta'nın tanıtımı yapıldı.

1X Technologies, ev kullanımı için tasarladığı yeni insansı robotu NEO Beta‘yı tanıttı. Bu yeni robot, ev işlerinde insanlara yardımcı olabilecek şekilde tasarlandı. Şirket, robotun çeşitli görevlerde yetkinliğini artırmak için tam zamanlı operatörlerle çalışıyor. Şu anda NEO Beta’nın seri üretimi için Norveç’teki Moss fabrikasında hazırlık yapıyorlar. Peki, bu robot ne kadar yetenekli? Detaylar haberimizde…

1X Technologies şirketinin insansı robotu NEO Beta ev işlerine yardım edecek

NEO Beta, özellikle mutfak gibi ev ortamlarında çalışmak üzere geliştirilmiş. Yılın ilerleyen dönemlerinde de seçilen evlerde deneme amaçlı olarak kullanıma sunulacak. Şirketin CEO’su Bernt Børnich, robotun güvenliğinin birinci öncelik olduğunu vurguladı ve NEO Beta’nın evlerde güvenli bir şekilde çalışabilmesi için geliştirme sürecinde güvenlik önlemlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Robotun tasarımı da dikkat çekiyor. NEO Beta, yalnızca 25 kilogram ağırlığında ve diğer insansı robotlardan çok daha hafif. Ayrıca, diğer robotların aksine NEO Beta’nın dış kabuğu sert plastik veya metal yerine yumuşak bir kaplama ile donatılmış. Bu tasarım, özellikle robot insanlarla etkileşime girdiğinde olası kazaları en aza indirecek.

1X Technologies, bu yılın başlarında 1 milyar dolarlık bir yatırım alarak büyüme ve genişleme planlarını hızlandırdı. Ancak, NEO Beta’nın fiyatı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Robotun fiyatının, Tesla’nın Optimus modelinden çok daha düşük olabileceği tahmin ediliyor.

 

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