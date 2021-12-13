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Sağlık Ev hemodiyalizinde hastanın bütün masraflarını devlet karşılıyor
Sağlık

Ev hemodiyalizinde hastanın bütün masraflarını devlet karşılıyor

Özellikle gelişmiş ülkelerde uygulanan ev hemodiyalizi Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ortak çabalarıyla, son yıllarda ülkemizde de giderek artan bir şekilde hastalara sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:09:00 -
Ev hemodiyalizinde hastanın bütün masraflarını devlet karşılıyor

Evde hemodiyaliz yapılabilmesi için hastaya veya evdeki bir hasta yakınına eğitim verilebildiği gibi, evde hemşire tarafından da uygulama yapılabildiğini belirten Prof. Dr. Ercan Ok, “Eve bir diyaliz makinesi ve küçük bir arıtma sistemi kurulmakta, tüm güvenlik önlemleri alınmakta, gerekli malzemeler düzenli aralıklarla hastanın evine götürülmektedir. Bu tedaviye erişebilmek için hastalar hiçbir ödeme yapmamakta, masrafların tümü devlet tarafından karşılanmaktadır.” diye konuştu.

Hastaların hemodiyaliz tedavisini genellikle gece uykuda iken sekiz saat süreyle yaptığına, böylece bu işlemin de zararlı atıklardan temizlenmeyi ciddi olarak artırdığını belirten Prof. Dr. Ercan Ok, “Halsizlik, tansiyon düşmesi veya aşırı yükselmesi, sıvı birikimine bağlı nefes darlığı ve kalp sorunları, kansızlık, iştahsızlık, kemik hastalığı, damar kireçlenmesi gibi sık görülen sorunlar ortadan kalkmakta, zihinsel işlevlerden üreme işlevlerine dek tüm vücut işlevlerinde önemli düzelmeler olmaktadır. Diyet kısıtlamaları hafiflemekte, bir çok ilacın kullanımına artık gerek kalmamaktadır.” dedi. 

Türk Nefroloji Derneği öncülüğünde, Ankara’da ev hemodiyalizinde 1 ve 1000’inci hasta buluşması etkinliğinde konuşan Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Alaattin YILDIZ, Ankara Şehir Hastanesi Nefroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Fatih DEDE, Ege Üniversitesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan OK ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet TEKİN ve diğer uzmanlar, pandemi sürecinde risk grubunda yer alan kronik böbrek hastalarının evde hemodiyaliz tedavisi alarak hastaneye gidip gelmeden, riskli ortamlardan uzak durduklarını ve bu şekilde yaşam kalitelerini artırdıklarına dikkat çekti. 

 

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