'Ev hanımları nasıl emekli olacak?' Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen 'Ev hanımları nasıl emekli olacak?' sorusunu canlı yayında cevapladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev hanımlarının emekli olmaları için destek vereceğiz, emeklilik primlerinin bir kısmını biz ödeyeceğiz." dedi. Erdoğan, yerli otomobil Togg'a kredi konusunda kamu bankalarıyla toplantı yapmayı düşündüklerini ifade etti.
14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında, Fulya Kalfa moderatörlüğünde gazeteciler Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev hanımlılarına emeklilik nasıl olacak sorusunun detaylarını aktardı.
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