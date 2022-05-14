Ev fiyatları yüzde 120 artınca, vatandaşlar o yatırım aracına yöneldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi'ne göre konut fiyatları şubat ayında yıllık yüzde 96,4 artışla ile rekorunu yeniledi. BETAM ve sahibinden.com'un araştırmasına göre ise, kiralardaki artışlar İstanbul ve Ankara'da yüzde 100'a aşarken, ilan fiyatlarındaki artış da yüzde 84 oldu. Konut piyasasında yaşanan fiyat artışları karşısında elindeki ev parası eriyenler yatırımlarını topraktan yana kullanmaya başladı. Uygun fiyatlı imarlı arsalar ev fiyatlarının düşmesini beklemek istemeyenlerin ilk tercihi oldu. Gayrimenkul uzmanları arsalar için parası çok olan için de az olan için de bir seçenek olduğunu ifade ediyor.

En Ucuz Ev 1 Milyon Liraya Yaklaştı

En ucuz konut milyon liralara yaklaştı. Ancak hala bazı tarlaları 100-150 bin lira gibi rakamlarla satın alabilmek de mümkün. İstanbul'da en çok arsa bakılan yerler Arnavutköy, Hadımköy, Çatalca, Çerkezköy ve Silivri olarak öne çıkıyor. Talep fazla olunca arsa fiyatlarında da artış görülüyor. 250 metrekare bir arsanın ortalama fiyatı 150-200 bin TL'den başlıyor.

İmarı olmayan, konuta dönüştürülemeyecek tarla vasfındaki yerler de artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun sebebinin ise pandeminin insanları bahçeli evlere yönlendirmesi olduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Türkiye'de yapılan müstakil evlerin oranının yüzde 4'lerden yüzde 7'lere 8'lere kadar yükseldiği de ifade edildi. Uzmanlara göre arsa uzun vadede en karlı yatırım tercihi olarak görülüyor.

'Saksıda Olsun, Toprağınız Olsun'

Habertürk TV'ye konuşan Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “İstatistiklerde insanların yüzde 92'sinin en büyük yatırım aracı olarak arsayı seçtiği görülüyor. Saksıda olsun toprağınız olsun. Türkiye'nin neresi olursa olsun imarlı imarsız toprak alan, arazi alan her zaman kârdadır” ifadelerini kullandı.

Bir diğer Emlak Uzmanı Oktay Teke ise, “Vatandaşlar birikimlerini korumak için konut alamıyorsa, ticari gayrimenkul alamıyorsa arsa veya tarla alarak enflasyona karşı dirençli bir şekilde birikimlerini koruma çabası içine girmiş olabilirler” dedi.