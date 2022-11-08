Ev, fabrika topluyorlardı! O ülke Türkiye'den depo bakmaya başladı

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı ve Türkiye’nin en büyük un üreticisi olan Ulusoy Un’un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Vladimir Putin'in "Türkiye'yi gaz merkezi yapmak istiyoruz" açıklamasının bir benzerini tahıl için de düşündüğünü söyleyen Ulusoy "Son dönemlerde Ruslar Türkiye’de büyük tahıl depoları bakmaya başladı. Moskova Türkiye’yi bir tahıl merkezi hâline getirmeyi planlıyor. Tüm ürünlerin Türkiye’de depolanması ve buradan dağılması ile ilgili planlar var. Bu ülkemiz adına büyük bir karar olacak. 8.5 milyon tonluk lisanslı depo kapasitesi, limanlardaki depolama kapasitesi ile Türkiye’nin bunu yapabilecek yeterli bir altyapısı var. Ayrıca Türkiye’nin merkez olması ile navlun fiyatları da düşecek. Hem tedarik hem de fiyat konusunda önemli bir adım atılmış olacak" dedi.

Tahıl koridorunun açılması zorunluluk

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gıda arz güvenliliğinin sürdürülebilirliği açısından tahıl koridorunun açık tutulmasının zorunluluk olduğunu söyledi.

Kirişci, şöyle konuştu:

Tahıl koridorundan 10 milyon tonun üzerinde tahıl ve diğer tarım, gıda ürünleri taşınmıştır.

Bunun 6 milyon tonu yani yüzde 60’ı Avrupa ülkelerine, yüzde 27’si Asya ülkelerine, yüzde 13'ü ise Afrika ülkelerine gitmiştir.

En az gelişmiş ülkelere ulaşan oran ise sadece yüzde 5,9’dur.