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Gündem Ev arayışına giren öğrencilere önemli uyarı geldi
Gündem

Ev arayışına giren öğrencilere önemli uyarı geldi

Yeniakit Publisher
2023-08-23 16:45:00 -
Ev arayışına giren öğrencilere önemli uyarı geldi

Öğrenciler okul döneminin yaklaşmasıyla ev arayışına girdi.

Uşak’ı tercih eden üniversite öğrencileri, ev ve apart ihtiyaçlarını karşılamak için kayıtlı emlakçılarla iletişime geçmeleri konusunda uyarıldı.

Uşak yeni gelecek öğrencilerin apart ve ev kiralama telaşına girdiklerini belirten İnşaatçılar Odası Başkanı Önder Candoğan, “Tüm Türkiye de olduğu gibi ilimizde de kira ve konut fiyatlarında artış oldu. Şuan için 4 bin taban fiyatıyla olan apart fiyatları Eylül ayı içerisinde okullarında açılmasıyla birlikte daha da artacak bunun en büyük sebebi Uşakta olan apart eksikliği bu artışın oranı ise yüzde 30 ile yüzde 50 arasında olacaktır. İnşaat sektörü tarihin en durağan zamanlarını yaşamakta. Kredilerin kapanması inşaat sektörünü neredeyse durdurdu. Bizler bu durumu endişeyle takip etmekteyiz ama 2 ay içerinde bankaların kredi vermeye başlayıp inşaat sektörünün biraz da olsa canlanacağını düşünüyorum” dedi.

Kayıt dışı emlakçılar konusunda Uşak’ta özveri ile çalışıldığını belirten Başkan Candoğan, “İlimiz, Ege Bölgesinin en az kayıt dışı emlakçısının olduğu ildir. Uşak’taki konut fiyatlarına baktığımızda, bazı bölgelerde yüzde 10 gibi bir fiyat düşüşü var ama değerli olan bölgeler hala değerini koruyor. Noterlere de verilen konut alış satış yetkisi sadece çok acil durumlarda işlerin hızlanmasını sağlar. Hafta sonu satış işini kolaylaştırır. Aksi halde insanlar tapu da işlerini zaten halledebiliyor. Üzerine daha fazla harcama yaparak neden noterden alış satış yapsınlar” diye konuştu.

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