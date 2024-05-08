Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin bayrağı yasaklandı! İsveç’li sanatçı Eric Saade sahneye Filistin kefiyesiyle çıktı! Yer yerinden oynadı
68. Eurovision Şarkı Yarışması'nın 1. yarı finalinin açılış gösterisinde Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, İsrail'i protesto etmek için koluna bağladığı Filistin kefiyesiyle sahne aldı. Avrupa Yayın Birliği, İsveç'in Malmö kentinde 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurdu.
Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsveç'in Malmö kentinde 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurdu. Ancak Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, İsrail'i protesto etmek için koluna bağladığı Filistin kefiyesiyle sahne aldı. İzleyiİşte o andan sonra yer yerinden oynadı. Eric Saade izleyenlerden böyle ilgi gördü.