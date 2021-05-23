Eurovision 2021'in kazananı belli oldu
Eurovision 2021'in kazananı 524 puan ile İtalya oldu.
Bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision 2021, Kovid-19 tedbirleri içerisinde Hollanda'da gerçekleştiriliyor.
Türkiye saatiyle saat 22.00'de başlayan Eurovision finali, 'Eurovision Song Contest' isimli resmi Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.
20 ülkenin final heyecanı yaşadığı yarışmada artık puanlamaya geçildi ve İtalya, 524 puan ile birinciliği elde etti.
Puanlamada İsviçre, Fransa ve Malta birbiriyle çekişirken Azerbaycan umduğunu bulamadı.
Azerbaycan'ı Samira Efendi, 'Mata Hari' şarkısıyla temsil etti.